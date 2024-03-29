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  4. Ramazanda sindirimi kolaylaştıran karışıma yoğun ilgi! İftar ve sahur arasında içildiğinde susuzluğu engelliyor

Ramazanda sindirimi kolaylaştıran karışıma yoğun ilgi! İftar ve sahur arasında içildiğinde susuzluğu engelliyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.03.2024 08:49
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Eskişehir’de aktarlık yapan esnaf, demir hindi şerbeti, kızamık şekeri, tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçal ile hazırlanan karışımın Ramazan Ayı’nda oruç tutan vatandaşların hem sindirimlerini kolaylaştırdığını hem de susuzluk hislerinin önüne geçtiğini söyledi.

Ramazanda sindirimi kolaylaştıran karışıma yoğun ilgi! İftar ve sahur arasında içildiğinde susuzluğu engelliyor

İslam âlemi için önemli bir yeri olan Ramazan Ayı devam ediyor. Bu çerçevede oruç ibadetlerini yerine getirmeye gayret gösteren vatandaşların sindirimlerini kolaylaştırmaya yönelik tavsiyeler veren aktar esnafı, oruç tutulan saatler dışında demir hindi şerbeti, kızamık şekeri, tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçal ile hazırlanan bir karışımın tüketilmesini önerdi.

5 BARDAK İÇİLDİĞİNDE ETKİ EDİYOR

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Ezanla birlikte orucunu bozan vatandaşların uzun süre boyunca aç kaldıktan sonra aniden fazla miktarda yemek yiyerek midelerine yüklenmemeleri gerektiğini ifade eden aktar, bahsi geçen karışımın iftar ve sahur saatleri arasında 5 bardak içilmesi halinde sindirimi kolaylaştırmasının yanı sıra susuzluk hissinin de önüne geçeceğini belirtti.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

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Eskişehir’de uzun yıllardır aktarlık yapan esnaf Koray Özkılıç, oruçlu vatandaşların sindirimlerini kolaylaştıracak ürünler ve karışımlar hakkında bilgiler verdi. Osmanlı şerbeti ve demir hindi şerbetinin bu konularda etkili ürünler olduğunu dile getiren Özkılıç, “Vatandaşlar demir hindi şerbeti ve kızamık şekeri ile tarçın, karanfil, zencefil ve zerdeçalı içine kattıkları güzel bir karışım hazırlayabilirler. Bu karışımların iftar ve sahur arasında 5 bardak içilmesi sindirimi kolaylaştırması ve hazımsızlığa iyi gelmesinin yanı sıra hem vücudun sıvı ihtiyacını karşılar hem de susuzluk hissinin önüne geçer.

GÜN BOYU SUSATMIYOR

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Vatandaşlar bunu sahurda tüketirlerse gün boyu susuzluk çekmezler. Müşterilerimizin bu karışıma olan ilgisi yoğun, gelip sıkça soruyorlar" dedi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Oruç sindirim sistemi Ramazan iftar Sahur
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