Rapor yayınlandı: Samsung, 15 yıldır TV üretiminde lider

Samsung akıllı telefonlarıyla tanınsa da TV pazarında da yer alıyor. Şirket, hatırlarsanız son dönemde 8K televizyonlarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ortaya çıkan bir rapor, Samsung'un TV üretimindeki durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Omdia'nın raporuna göre Samsung, 15 yıldır dünyanın 1 numaralı TV üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Güney Koreli şirket, 15 yıldır aralıksız bir şekilde bu alanda lider konumda bulunuyor.

23 Şubat'ta yayınlanan yeni verilere göre, Samsung Electronics 2020 yılının dördünce çeyreğinde küresel televizyon pazarındaki gelirden yüzde 31,8'lik bir pay elde etti ve 2020 yılında yüzde 31,9'luk paya ulaştı.

"ÜRÜNLERİMİZE DUYULAN GÜVEN BİZİ GURURLANDIRIYOR"

Samsung Electronics Görsel Ekranlar Bölümü Başkanı Jong-hee Han, konuyla ilgili yaptığı açıklamada

şunları söyledi:

"Tüketicilerimiz günlük yaşamlarında eğlenmek, sevdikleriyle görüşmek, evden çalışmak ve evde egzersiz yapmak gibi birçok amaçla ekranları sıklıkla kullanıyor. Böylece farklı yaşam tarzlarının, günlük rutinlerin yalnızca nasıl değiştiğine değil bunun ötesinde nasıl bir araya geldiğine de tanıklık ediyoruz. Benimsediğimiz vizyona ve ürünlerimize duyulan güven bizi inanılmaz derecede gururlandırıyor. Bu güven sayesinde, günümüz tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılayan en son yenilikleri ve sınıfının en iyi ekran deneyimini sunmak için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz.”

Buna ek olarak yapılan açıklamada önümüzdeki birkaç yıl boyunca Samsung'un temel ve geliştirilmekte olan teknoloji hizmetlerini desteklemek amacıyla, stratejik iş kollarında AR-GE ve ürün geliştirme alanlarına yatırım yapmaya devam edeceği belirtiliyor.

