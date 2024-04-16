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  4. Rasim Ozan Kütahyalı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Kayyum' paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Gözaltına alınmaya hazırım"

Rasim Ozan Kütahyalı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Kayyum' paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Gözaltına alınmaya hazırım"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.04.2024 08:16
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve 'kayyum' çıkışı ortalığı karıştırdı. Kütahyalı; Özcan'ın Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başladığı videoyu paylaştı. Yaptığı yorum sonrası Özcan'dan telefon geldi.

Rasim Ozan Kütahyalı ile Tanju Özcan birbirine girdi! 'Kayyum' paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Gözaltına alınmaya hazırım"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, binlerce kişinin önünde Kuran-ı Kerim'e el basıp, bayrağı öptükten sonra yemin ederek görevine başlamış, söz konusu görüntüler gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın, Kur’an-ı Kerim'e el basarak yemin ettiği görüntüleri paylaşan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın yaptığı yorum ise ortalığı karıştırdı.

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KÜTAHYALI'NIN PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kütahyalı, "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaktan ve dince kutsal sayılan sembollerin kasten ve alenen Tanju Özcan tarafından istismar edilmesinden ötürü Bolu Belediyesi’ne kayyum atanmasına ve Tanju Özcan’ın tutuklanmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Haha :)." diye yazdı.

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Çok geçemeden ise Tanju Özcan, Rasim Ozan Kütahyalı'ya sosyal medyadan karşılık verdi.

TANJU ÖZCAN'DAN ÇOK SERT YANIT: FETÖ ARTIĞI

Kütahyalı için "FETÖ artığı" diyen Özcan şu ifadeleri kullandı;

FETÖ artığı Rasim Ozan, Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başlamam sebebiyle bana kayyum atandığını ve tutuklandığımı yazmış. Türk Bayrağı ve kutsal kitabımız üzerine yemin etmek suç ise ben bu suçu ikinci kez işledim.

Ettiğim yeminden dolayı bana kayyum atayacak zihniyetin alnını karışlarım. Bu haber doğru ise an itibariyle Bolu’dayım, tebligatı almaya ve gözaltına alınmaya razıyım.

Eğer bu FETÖ artığı, eyyam yapıyorsa da kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum."

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"GEYİK BİR MESAJ İÇİN BOLU BEYİ TANJU ÖZCAN BENİ ARADI"

Tanju Özcan'ın kendisini aradığını söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı da bir paylaşımda daha bulundu:

"Hahaha… İronik ve geyik bir mesaj için Bolu Beyi Tanju Özcan beni aradı, canlı yayındaydım, ard arda mesajlar attı…

Lider TV yayınının son 30 dakikasını izleyin, karnınız ağrıyarak güleceksiniz…

“Gözaltına alınmaya hazırım” diyor bir de :)

Benden selam olsun Bolu Beyi’ne…"

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Rasim Ozan Kütahyalı Bolu Belediyesi
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