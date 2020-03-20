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Razer'dan COVID-19 virüsüne karşı 1 milyon maske bağışı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:21 | Son Güncelleme

Son günlerdeki büyük salgın karşısında Razer CEO’su Min-Liang Tan, Twitter ve Facebook üzerinden paylaştığı yorumunda firmanın mühendis ve tasarımcılarının 24 saat vardiyalı çalışma düzeni ile eldeki bazı ürünleri maskelere çevirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Razer'dan COVID-19 virüsüne karşı 1 milyon maske bağışı!

Amaç 1 milyon adet maske dağıtmak. Başlangıç olarak Singapur otoriteleri ile görüşen Razer, bütün dünyada maske ihtiyacı olan ülkelere destek vermek istiyor. Firma bu bağlamda yerel otoritelerle bağlantıya geçip işbirliği yaparak bu yardımları gereken her insana ulaştırmayı hedefliyor.

RAZER MASKE ÜRETECEK

Razer, maske sıkıntısı çeken ülkelerden başlayarak ilk aşamada toplamda 1 milyon adet maske üretip dağıtarak yardımcı olmaya çalışacak. Bunun için bazı üretim merkezlerini maske üretme amacı ile revize edecek. Önceden belirlenmişi sağlık kuruşları, STK’lar ya da devlet kurumlarına bu maskeler yollanacak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs maske Razer

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