Razer'dan COVID-19 virüsüne karşı 1 milyon maske bağışı!

Amaç 1 milyon adet maske dağıtmak. Başlangıç olarak Singapur otoriteleri ile görüşen Razer, bütün dünyada maske ihtiyacı olan ülkelere destek vermek istiyor. Firma bu bağlamda yerel otoritelerle bağlantıya geçip işbirliği yaparak bu yardımları gereken her insana ulaştırmayı hedefliyor.

RAZER MASKE ÜRETECEK

Razer, maske sıkıntısı çeken ülkelerden başlayarak ilk aşamada toplamda 1 milyon adet maske üretip dağıtarak yardımcı olmaya çalışacak. Bunun için bazı üretim merkezlerini maske üretme amacı ile revize edecek. Önceden belirlenmişi sağlık kuruşları, STK’lar ya da devlet kurumlarına bu maskeler yollanacak.

GDC 2020 Ağustos Ayında Düzenlenecek

