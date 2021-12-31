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Razer Seiren v2 Pro mikrofon ve Kiyo X kamera incelemesi

31.12.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fragtist'te bu sefer iki ürün bir arada inceliyoruz, Razer Seiren v2 Pro mikrofon ve Kiyo X kamera. Razer bu ikili ile adeta sizi yayınlara başlatmak için bir başka bahane daha sunuyor! Detaylar videomuzda.

Fragtist'te bu sefer iki ürün bir arada inceliyoruz, Razer Seiren v2 Pro mikrofon ve Kiyo X kamera. Razer bu ikili ile adeta sizi yayınlara başlatmak için bir başka bahane daha sunuyor! Detaylar videomuzda.

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