Realme'den GT Neo 2 ve daha fazlası geliyor!

Realme GT Neo2, bu etkinlikte piyasaya sürülecek tek cihaz olmayacak, güvenilir sızıntı kaynağı Ishan Agarwal tanıtılacak cihazların tam listesini ortaya çıkardı. Bu cihazlar şöyle;

Realme Buds Air 2

Realme Buds Air 2, Aktif Gürültü engelleme (ANC) desteğiyle Mart ayında açıklanmıştı. Bu kulaklık, 13 Ekim’de Closer White, Closer Black ve Closer Gold'dan oluşan mevcut renk seçenekleri listesine yeni bir Closer Green rengi ekleyecek.

Realme Brick Bluetooth Hoparlör

Realme’den yaklaşan taşınabilir hoparlör, bir tuğlaya benzediği düşünülerek uygun bir şekilde adlandırılmış gibi görünüyor. Hoparlör söylendiği kadarıyla 20W ses çıkışı yapabilecek, dinamik bas güçlendirme sürücülerinden oluşan 2 hoparlörlü bir üniteye sahip olacak ve Realme Link Uygulaması ile uyumlu olacak.

Pil ömrü söz konusu olduğunda, USB Type-C bağlantı noktası bulunan hoparlör tam şarjla 14 saat dayanacak. Ayrıca IPX5 su geçirmezlik derecesine sahip olacak.

Realme 4K Smart Google TV Stick

Realme 4K Smart Google TV Stick markanın ilk akış cihazı olacak ve adından da anlaşılacağı gibi, 4K çözünürlükte gelecek. Google TV arayüzünü çalıştıracak ve siyah renkte sunulacak.

Mobil Oyun Aksesuarları

Son olarak, üç mobil oyun aksesuarı var. Buna göre, Realme Cooling Back Clip Neo, Type-C girişli SuperDart ve Mobil oyun tetikleyicileri lansman etkinliğiyle birlikte tanıtılacak.

Realme’nin 13 Ekim lansman etkinliği şirketin resmi YouTube ve Facebook Kanalları üzerinden canlı yayınlanacak.

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