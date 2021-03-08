Realme Narzo 20’ye Android 11 müjdesi

X50 Pro 5G, Aralık ayında Realme UI 2.0 güncellemesini almıştı. Şimdi Realme’nin en yeni özel Android görünümünün tadına varan cihaz Realme Narzo 20 olacak. Narzo 20 için Realme UI 2.0 güncellemesi, yenilenmiş bir tasarım getiriyor. Karanlık Mod stili de dahil olmak üzere yeni özellikler geliyor.

Narzo 20 için Realme UI 2.0 güncellemesi RMX2193_11.C.06 ürün yazılımı sürümünü taşıyor. Şimdilik güncelleme Hindistan’da sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştı. Herhangi bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir sunum başlayacak. Realme UI 2.0 güncellemesini almak için Narzo 20’nizin RMX2193_11.A.25 donanım yazılımı sürümüne sahip Realme UI 1.0’ı çalıştırdığından emin olmanız gerek. Realme UI 2.0 güncellemesini aldıktan sonra, kuruluma devam etmeden önce tüm verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Ve herhangi bir nedenle Realme UI 2.0’dan Realme UI 1.0’a geri dönmek isterseniz, Realme bir geri alma paketi de sağlıyor.

REALME NARZO 20 PRO ÖZELLİKLERİ

Narzo 20 Pro, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. 6,5 inç Full HD+ LCD ekranın tercih edildiği telefonun ekranında f/2.1 diyafram açıklığına sahip 16 Megapiksellik Sony IMX471 tekli bir ön kamera bulunuyor. Kamera tarafında, 48 Megapiksel Samsung GM1 sensörlü bir kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve makro, mono portre gibi lenslere sahip dörtlü bir kurulum karşılıyor.

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