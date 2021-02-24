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Realme Narzo 30 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

24.02.2021 15:32 | Son Güncelleme:
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Realme Narzo 30 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Realme Realme Narzo 30 Pro 5G'yi resmen tanıttı. Narzo serisinin Android işletim sistemine sahip en yeni üyesi olan Realme Narzo 30 Pro 5G özellikleri ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekebilir. İşte Narzo 30 Pro 5G'nin tüm detayları.

Realme Narzo serisine geçtiğimiz dönemde birçok akıllı telefon ekledi. Çinli akıllı telefon üreticisinin toplum nezdinde bu seriye yeni modeller ekleyeceğine dair bir beklenti oluşmuştu. Nitekim Realme bugün yaptığı duyuru ile birlikte Realme Narzo 30 Pro 5G'yi ve Realme Narzo 30A'yı tanıttı. Bu haberimizde ise odağımız Realme Narzo 30 Pro 5G olacak.

REALME NARZO 30 PRO 5G ÖZELLİKLERİ

Narzo 30 Pro 5G, 6,5 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde, 120 Hz ekran yenileme oranı sunan bir ekrana sahip. Bu ekran nokta çentikli bir yapıda. Ekranın hemen altında ise telefona güç veren MediaTek Dimensity 800U işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye 6GB/8GB RAM ve 64GB/128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Narzo 30 Pro 5G ihtiyacı olan enerjiyi 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryasından karşılıyor.

Realme Narzo 30 Pro 5G özellikleri

Narzo 30 Pro 5G'nin arka tarafında ise bizi üçlü bir kamera kurulumu karşılıyor. Bu kurulumdaki kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefonun ön tarafında ise 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Telefon kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkıyor.

Realme Narzo 30 Pro 5G kamera

REALME NARZO 30 PRO 5G FİYATI

Realme Narzo 30 Pro 5G'nin fiyatına gelelim. Gümüş ve siyah renkleri bulunan Narzo 30 Pro 5G'nun 6 GB RAM'e sahip modeli aktarılanlara göre yaklaşık 235 dolardan satışa sunulacak. 8 GB RAM'e sahip model ise yaklaşık 276 dolardan kullanıcılarla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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