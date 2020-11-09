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Realme RMX2194 Geekbench'te görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Realme RMX2194 Geekbench'te ortaya çıktı. RMX2194 model numarasına sahip olan yeni Realme akıllı telefonun Realme C serisi bir akıllı telefon olması muhtemel. Peki Geekbench'te görülen Realme RMX2194 özellikleri ile neler sunuyor?

Realme RMX2194 Geekbench'te görüntülendi

Realme akıllı telefon sektöründe birden fazla seri ile yer alıyor. Bu seriler C serisi, X serisi, Q serisi gibi sıralanıyor. C serisinde ise son olarak RMX2195 model numaralı Realme C15s akıllı telefon ile karşılaşmıştık. Geekbench'te görüntülenen Realme RMX2194 model numaralı cihaz da C serisinin yeni telefonu olmaya aday gibi görünüyor.

REALME RMX2194 GEEKBENCH 5'TE GÖRÜNDÜ

Geekbench 5'teki RMX2194 model numaralı Realme akıllı telefonu, tek çekirdekte 254, çok çekirdekte ise 1171 puan alıyor. Realme RMX2195 numaralı C15s ise tek çekirdekte 253, çok çekirdekte 1230 puan almayı başarmıştı. Yani iki telefonun performansı birbirine oldukça yakın. Bunun dışında RMX2194'in özelliklerine dair de bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Realme RMX2194

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REALME RMX2194 ÖZELLİKLERİ İÇİN BİLİNENLER

RMX2194 özellikleri arasında 4 GB RAM yer alacağı görünüyor. Ayrıca Qualcomm Snapdragon serisi bir işlemci ile geleceği belirtilen telefonun Android 10 tabanlı realme UI ile geleceği bilgisi de yer alıyor. Realme RMX2194 model numaralı telefonun ilerleyen günlerde daha fazla detayla ortaya çıkması muhtemel. Kim bilir, belki de Realme sürpriz bir tanıtım ile bu cihazı tanıtır.

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