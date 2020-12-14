Reddit Dubsmash'i satın aldı!

Reddit dünya çapında milyonlarca kişinin uğrak yeri. Ülkemizde Facebook, Twitter ya da Instagram kadar kullanıcı sayısı olmasa da Reddit, kullanıcıların birçok konu hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu bir platform olarak öne çıkıyor. Reddit şimdi ise günümüzün en büyük trendlerinden biri olan kısa video paylaşımına ayak uydurdu. Zira TikTok ve Instagram Reels gibi kısa video paylaşım platformu olan Dubsmash artık resmen Reddit'in.

TİKTOK BENZERİ DUBSMASH REDDİT'İN BÜNYESİNE GEÇTİ

Dubsmash hakkında Reddit Blog sayfası üzerinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada 'Reddit'in kısa biçimli video sosyal platformu Dubsmash'i satın aldığını duyurmaktan heyecan duyuyoruz.' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yapılan anlaşmanın detaylarına ise değinilmedi. Yani Reddit'in Dubsmash'i satın almak için ne kadarlık bir ödeme yaptığı henüz bilinmiyor. Fakat başka birçok detay mevcut.

REDDİT'E ENTEGRE EDİLECEK

Reddit Dubsmash için yaptığı açıklamada platformun video oluşturma araçlarını Reddit'e entegre edeceğini belirtti. Reddit'e göre bu da Reddit'in kendi yaratıcılarının kendilerini topluluklara özgü orijinal ve özgün yollarla ifade etmelerini sağlayacak. Anlaşılan o ki Dubsmash'in kısa video oluşturma araçları Reddit'te de karşımıza çıkacak ve Reddit, tıpkı TikTok gibi kullanıcılarına kısa videolar oluşturmalarına izin verecek. Yakında böyle bir özelliğin duyurulması söz konusu olabilir gibi görünüyor.

