Refleksoloji nedir, zararı var mı? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

İlk kez 5000 yıl önce Çin'de uygulanan refleksolojinin ilk izlerine Mısır papirüslerinde rastlandı. 20. yüzyılda yapılan araştırmalar sonrasında ise refleksolojinin hiçbir riski ve yan etkisi bulunmayan güvenilir alternatif tıp tedavisi olduğu kabul edildi.
Doğru refleksoloji noktalarının belirlenmesiyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan refleksoloji masajı bakın nasıl uygulanıyor...
Migren ağrısını kesme anlamında, yüzük parmağının üst noktasına basıldığında ağrıyı keser. Ancak migren tedavisinde beyin bölgesinden, omurilikten geçen sinirlere, mide, bağırsak, karaciğerin olduğu noktalar ovulur. Çünkü halk arasında basit gibi görünen migren hastalığı çok komplike bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavi es geçmeden, ciddi olarak, önemsenerek yapılmalıdır. Tedavi bir yıla yakın sürebilir. Bu süre hastanın geçmiş öyküsüne, ağrılarına göre değişebilir. Migren tedavisinde refleksoloji haftada 1-2 seans yapılarak sürdürülür. Ancak unutulmamalıdır ki refleksoloji yan tedavidir. Diğer tedaviler bırakılmadan devam edildiğinde çok olumlu etkilerin ortaya çıkacağı sonuçlar verir.
Refleksoloji, 2014 yılının Ocak ayından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın yardımcı tedavi dalları arasına girmiştir. Endikasyonlar içerisinde panik atak ve depresyon arasında belirtilmektedir.
Panik atak halkın arasında çok geniş yelpazeye ulaşan, ciddi anlamda kaygı duyulan bir rahatsızlıktır. Panik atakta sempatik sistem ön planda olduğu için, kişi alttaki kaygı ve korku duygusunu besleyip fizyolojik reaksiyon verir. Dolayısıyla parasempatik sistemin bölgesine uygulamak gerekir. Beyin ve omurilik her zaman refleksolojinin ana arterlerindendir. Sol taraftan kalp, bağırsak bölgesi, sağ taraftan karaciğer bölgesine refleksoloji uygulanmalıdır.
Haftada bir ya da iki seansla, toplamda yaklaşık 15 - 20 seans sonra kişinin panik atağının düzelmeye başladığı, gevşediği ve rahatladığı görülmektedir.
Bel bölgesi ayaktan ve elden aynı noktalara sahiptir. Elde servikal bölge boyun fıtığı için çok daha etkilidir. Ayakta ise torakal ve lumbal bölge daha geniş ve etkilidir. Dolayısıyla el boyun fıtığı tedavisinde, ayak ise bel fıtığı tedavisinde etkilidir.
Bu bölgelere bası uygulandığında, omuriliğin birbiri arasında açılmalar gözlenir. Refleksoloji, bel ve boyun fıtığında en etkili tedavi dallarından biridir. Fizik tedavi ve refleksoloji çok etkilidir. 20 - 50 seans arasında hastanın ciddi anlamda rahatladığı ve ağrılarının geçtiği gözlenebilir.
Kireçlenmede refleksoloji direkt bir tedavi değildir. Çünkü refleksoloji kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımı doğru bir şekilde hızlandığında damarları besleyip kılcal damarlara da ulaşır. Dolayısıyla kılcal damarların beslendiği ve kan dolaşımının hızlandığı yerde zaten kireçlenme diye bir sorun olmaz.
Tansiyonun genel anlamda nasıl ortaya çıktığı ve neden olduğu çok bilinmeyen bir hastalıktır.
Refleksoloji bu hastalıkta dolaylı yönden çok etkilidir. Sempatik ve parasempatik kuramına dayanan refleksolojide, sempatik sistemden bası uygulandığında yüksek olan tansiyon düşürülür.
Tansiyonu yükseltmek için sağ elden ve sağ ayaktan böbrek ve böbrek üstü bezlerinin olduğu bölgeye uygulanır.
Hastanın neden dolayı şişman olduğunun bilinmesi gerekir. Tiroidin olduğu sempatik sistemi devreye soktuğunuzda tiroid hızlanır, Sol taraftan bağırsakları devreye soktuğunuzda gevşer ve salınımı daha kolay sağlar. Bu anlamda refleksolojiyle zayıflanır.
Ama sempatik sistemden tiroidlerin olduğu bölgeye bası uygulandığında hiper tiroid meydana gelebilir. Bu anlamda refleksolojinin dikkat edilerek yapılması gerekir.
Omuzun olduğu bölgeler serçe parmağının alt tarafındaki bölgedir. Diz bölgeleri ise hemen hemen aynı bölgeye tekabül eden bir bölgedir.
Refleksolojiyle bu bölgelere bası uygulandığında ağrı geçmektedir. Genel anlamda refleksoloji ağrı durumlarında çok etkilidir.
Refleksoloji, ağırlıklı olarak stres, enerji eksikliği, yorgunluk, bitkinlik hallerinde ilk karşımıza çıkan iyileştirici etkisi olan bir tedavi dalıdır.
Bu gibi rahatsızlıklarda sağ el ve sağ ayağın olduğu noktalara bası yapılarak uygulanan refleksoloji, direkt olarak yorgunluk sendromunu tedavi eder ve etkisini gösterir.
Refleksoloji bağışıklık sistemini çok ciddi anlamda güçlendirir. Tüm organların sinir uçlarının sonlandığı bölgelere bası uygulanmasıyla, vücudun kendini iyileştirme mekanizması devreye girer.
Bağırsak ve dalak bölgelerine bası uygulandığında, bağışıklık sistemi ciddi anlamda güçlenmiş olur.
Reflü genel anlamda yeme düzeninin bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Yediğimiz besinlerin hormon değerlerinin yüksekliği ve yeme alışkanlığının düzensizliği buna neden olur. Az ve sık yemek reflüyü ciddi anlamda düzeltir.
Yeme düzeninde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, sağ taraftan midenin olduğu bölgeye, parasempatik sistemden de bağırsak bölgesine bası uygulandığında reflü tedavi edilmektedir.
Refleksoloji, kabızlık tedavisinde oldukça etkilidir. Özellikle küçük çocuklar fazla hareket etmedikleri için kabız olurlar. Sadece soldan bağırsağa uyguladığımız bası, kabızlık sorununu ciddi anlamda çözmektedir.
Literatürde refleksoloji ve klinik refleksolojiyi ayırmak gerekir. Biri masajı içeren bir yöntemdir diğeri kliniktir. Ama stres dendiği zaman her ikisi de refleksolojide ciddi anlamda etki gösterir.
Parasempatik sistem olan, vücudu gevşeten, rahatlamayı sağlayan sistemi devreye soktuğumuzda beyin sağ tarafı çalıştırır, stresi gevşetir ve kişiyi rahatlatır.
Zeka, beyin korteksinde ön lob içerisinde hakimdir. Refleksoloj, sağ elden bütün loblara ulaşabilir. Tırnağın üstündeki ön lob ovulduğu zaman, özellikle engelli gruplarda gelişmeler gözlenebilir.
Normal zekalarda, baş parmakta tırnağın altındaki bölgeye uygulandığında zeka gelişimine ciddi katkısı olur.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu son zamanlarda o kadar etkilidir ki her 10 çocuktan üçünde bu bozukluk vardır.
Bu anlamda refleksoloji gerçekten çok etkilidir. Dikkat eksikliğinde ön frontal lobda sempatik sistem çok aktif haldedir. Bu anlamda parasempatik sistemi devreye soktuğumuzda, dikkat eksikliği ciddi anlamda düzelir. Tabii bu yaklaşık 1,5 sene civarı sürer. İlaçlarla, psikiyatrik ve nörolojik kontrollerle birlikte yürütüldüğünde dikkat eksikliğine çok etkisi olan yardımcı bir tedavidir.
Çinliler zamanında ayak topuğunun direkt olarak orta noktasına çivi çakmışlardır. Çivi çakılarak kemikleri ve siyatik sistemi geliştirildiği ve boyun uzatıldığını iddia etmişlerdir.
Ergenlik çağına kadar ciddi bir refleksoloji yapıldığında, 3-5 cm. kadar boy uzatıldığı gözlenmiştir. Ancak bunun 3 - 5 cm. uzunluğundan fazla olacağını sanmam.
Okuyucu Yorumları 0 yorum