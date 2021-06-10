Refleksoloji nedir, zararı var mı? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

İlk kez 5000 yıl önce Çin'de uygulanan refleksolojinin ilk izlerine Mısır papirüslerinde rastlandı. 20. yüzyılda yapılan araştırmalar sonrasında ise refleksolojinin hiçbir riski ve yan etkisi bulunmayan güvenilir alternatif tıp tedavisi olduğu kabul edildi. Doğru refleksoloji noktalarının belirlenmesiyle birçok hastalığın tedavisinde kullanılan refleksoloji masajı bakın nasıl uygulanıyor... MİGREN TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Migren ağrısını kesme anlamında, yüzük parmağının üst noktasına basıldığında ağrıyı keser. Ancak migren tedavisinde beyin bölgesinden, omurilikten geçen sinirlere, mide, bağırsak, karaciğerin olduğu noktalar ovulur. Çünkü halk arasında basit gibi görünen migren hastalığı çok komplike bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavi es geçmeden, ciddi olarak, önemsenerek yapılmalıdır. Tedavi bir yıla yakın sürebilir. Bu süre hastanın geçmiş öyküsüne, ağrılarına göre değişebilir. Migren tedavisinde refleksoloji haftada 1-2 seans yapılarak sürdürülür. Ancak unutulmamalıdır ki refleksoloji yan tedavidir. Diğer tedaviler bırakılmadan devam edildiğinde çok olumlu etkilerin ortaya çıkacağı sonuçlar verir.

PANİK ATAK VE DEPRESYON TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Refleksoloji, 2014 yılının Ocak ayından itibaren Sağlık Bakanlığı'nın yardımcı tedavi dalları arasına girmiştir. Endikasyonlar içerisinde panik atak ve depresyon arasında belirtilmektedir. Panik atak halkın arasında çok geniş yelpazeye ulaşan, ciddi anlamda kaygı duyulan bir rahatsızlıktır. Panik atakta sempatik sistem ön planda olduğu için, kişi alttaki kaygı ve korku duygusunu besleyip fizyolojik reaksiyon verir. Dolayısıyla parasempatik sistemin bölgesine uygulamak gerekir. Beyin ve omurilik her zaman refleksolojinin ana arterlerindendir. Sol taraftan kalp, bağırsak bölgesi, sağ taraftan karaciğer bölgesine refleksoloji uygulanmalıdır. Haftada bir ya da iki seansla, toplamda yaklaşık 15 - 20 seans sonra kişinin panik atağının düzelmeye başladığı, gevşediği ve rahatladığı görülmektedir. BEL VE BOYUN FITIĞI TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Bel bölgesi ayaktan ve elden aynı noktalara sahiptir. Elde servikal bölge boyun fıtığı için çok daha etkilidir. Ayakta ise torakal ve lumbal bölge daha geniş ve etkilidir. Dolayısıyla el boyun fıtığı tedavisinde, ayak ise bel fıtığı tedavisinde etkilidir.

Bu bölgelere bası uygulandığında, omuriliğin birbiri arasında açılmalar gözlenir. Refleksoloji, bel ve boyun fıtığında en etkili tedavi dallarından biridir. Fizik tedavi ve refleksoloji çok etkilidir. 20 - 50 seans arasında hastanın ciddi anlamda rahatladığı ve ağrılarının geçtiği gözlenebilir. KİREÇLENME TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Kireçlenmede refleksoloji direkt bir tedavi değildir. Çünkü refleksoloji kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımı doğru bir şekilde hızlandığında damarları besleyip kılcal damarlara da ulaşır. Dolayısıyla kılcal damarların beslendiği ve kan dolaşımının hızlandığı yerde zaten kireçlenme diye bir sorun olmaz. TANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Tansiyonun genel anlamda nasıl ortaya çıktığı ve neden olduğu çok bilinmeyen bir hastalıktır. Refleksoloji bu hastalıkta dolaylı yönden çok etkilidir. Sempatik ve parasempatik kuramına dayanan refleksolojide, sempatik sistemden bası uygulandığında yüksek olan tansiyon düşürülür. Tansiyonu yükseltmek için sağ elden ve sağ ayaktan böbrek ve böbrek üstü bezlerinin olduğu bölgeye uygulanır.

ZAYIFLAMAK İÇİN REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Hastanın neden dolayı şişman olduğunun bilinmesi gerekir. Tiroidin olduğu sempatik sistemi devreye soktuğunuzda tiroid hızlanır, Sol taraftan bağırsakları devreye soktuğunuzda gevşer ve salınımı daha kolay sağlar. Bu anlamda refleksolojiyle zayıflanır. Ama sempatik sistemden tiroidlerin olduğu bölgeye bası uygulandığında hiper tiroid meydana gelebilir. Bu anlamda refleksolojinin dikkat edilerek yapılması gerekir. OMUZ VE DİZ AĞRILARININ TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Omuzun olduğu bölgeler serçe parmağının alt tarafındaki bölgedir. Diz bölgeleri ise hemen hemen aynı bölgeye tekabül eden bir bölgedir. Refleksolojiyle bu bölgelere bası uygulandığında ağrı geçmektedir. Genel anlamda refleksoloji ağrı durumlarında çok etkilidir. ENERJİ EKSİKLİĞİ SORUNUNA KARŞI REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Refleksoloji, ağırlıklı olarak stres, enerji eksikliği, yorgunluk, bitkinlik hallerinde ilk karşımıza çıkan iyileştirici etkisi olan bir tedavi dalıdır. Bu gibi rahatsızlıklarda sağ el ve sağ ayağın olduğu noktalara bası yapılarak uygulanan refleksoloji, direkt olarak yorgunluk sendromunu tedavi eder ve etkisini gösterir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Refleksoloji bağışıklık sistemini çok ciddi anlamda güçlendirir. Tüm organların sinir uçlarının sonlandığı bölgelere bası uygulanmasıyla, vücudun kendini iyileştirme mekanizması devreye girer. Bağırsak ve dalak bölgelerine bası uygulandığında, bağışıklık sistemi ciddi anlamda güçlenmiş olur. REFLÜ HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Reflü genel anlamda yeme düzeninin bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Yediğimiz besinlerin hormon değerlerinin yüksekliği ve yeme alışkanlığının düzensizliği buna neden olur. Az ve sık yemek reflüyü ciddi anlamda düzeltir. Yeme düzeninde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen, sağ taraftan midenin olduğu bölgeye, parasempatik sistemden de bağırsak bölgesine bası uygulandığında reflü tedavi edilmektedir. KABIZLIK TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ NASIL UYGULANIR? Refleksoloji, kabızlık tedavisinde oldukça etkilidir. Özellikle küçük çocuklar fazla hareket etmedikleri için kabız olurlar. Sadece soldan bağırsağa uyguladığımız bası, kabızlık sorununu ciddi anlamda çözmektedir. STRESLE BAŞA ÇIKMADA REFLEKSOLOJİNİN ETKİSİ NEDİR? Literatürde refleksoloji ve klinik refleksolojiyi ayırmak gerekir. Biri masajı içeren bir yöntemdir diğeri kliniktir. Ama stres dendiği zaman her ikisi de refleksolojide ciddi anlamda etki gösterir.