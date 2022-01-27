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Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

26.01.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortalama 28 günde bir regl olmak, elbette kadınların üreme hormonlarının sağlıklı bir şekilde çalıştığının göstergesi. Fakat bu sırada kadınları şekilden şekle sokan o regl sancıları yok mu? İşte, onlar çok fena. Bu satırları okurken "Hem de nasıl!" diye düşünüyorsanız regl döneminde yaşadığınız çılgın ağrıları hafifletmenizi sağlayacak önerilere göz atmanızın şimdi tam sırası!

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Regl dönemi, ergenlikten menopoza kadar devam eden normal bir süreç. Ancak bel ve karın bölgesinde hissedilen yoğun ağrılar ve şiddetli kramplar, bu dönemi bazı kadınlar için kâbus haline getiriyor. Siz de her ay düzenli olarak bu ağrılardan yakınıyor ve bu dönemi kıvranmadan geçirmeyi diliyorsanız sizin için hazırladığımız ürün önerilerini mutlaka incelemelisiniz. Üstelik bu ürünler, sadece adet dönemlerinizde değil; soğuk kış günlerinde, bel ağrılarınız şiddetlendiğinde ve bağışıklığınız düştüğünde de kurtarıcınız olabilir. İşte, regl döneminde faydalanabileceğiniz öneriler ve kullanabileceğiniz ürünler!

1. Ayaklarınızı sıcacık tutacak çoraplar giyin: Sumairs Isıtmalı Çorap

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

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Sadece adet dönemlerinizde değil, kış aylarında ayaklarınızdan çıkarmak istemeyeceğinizi düşündüğümüz ilk önerimiz Sumairs markasının ısıtmalı çorabı. Çorap üzerinde bulunan halka şeklindeki ısıtma aparatı, ayaklarınızı ideal sıcaklıkta tutar. Isıtma yüzeyinin diğer çoraplara göre iki kat daha büyük olması, sıcaklığın kalıcı olmasını garantiler. Böylece ayaklarınız daha uzun süre sıcak durur. Bu çorapları 3-4 saat içinde tamamen şarj edebilir, bütün gün rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayaklarınızı sıkmadan saran çoraplar, teninize nefes aldıran yapısıyla konfor sunar. Bu ürünü regl dönemlerinizin haricinde doğa yürüyüşü ya da kamp yaparken de kullanabilirsiniz.

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2. Beslenmenize özen gösterin: Shaman’s Secret Şeker Kamışı Pekmezi

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Regl sancısından kurtulmak isteyenler, çareyi ağrı kesicilere sarılmakta görür. Ancak ilaçlar ağrıyı gidermek için değil, oyalamak üzere alınan bir önlem olduğundan sancınız daha şiddetli biçimde geri gelebilir. Neyse ki regl sancılarınıza ilaçtan daha etkili çözüm olabilecek doğal besinler var. Kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve B6 vitamini bakımından zengin olan Shaman Secret Şeker Kamışı Pekmezi, hem kanın pıhtılaşmasını azaltır hem rahim kaslarını rahatlatır. Geleneksel yöntemlerle odun ateşi üzerinde yavaş yavaş pekmez kıvamına getirilen ürün, sadece regl sancılarını gidermek için değil; aynı zamanda kansızlık ve bronşit için de mükemmel bir takviye.

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3. Kasık ısıtıcı pedler kullanın: StopEver Lady Comfort

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Her ay düzenli olarak misafirliğe gelen adet sancılarını büyük oranda azaltabileceğiniz en etkili ürünlerden biri, StopEver Lady Comfort Isıtıcı Ped. Regl dönemini daha rahat geçirmenizi sağlayacak ısıtıcı pedler, 8 saate kadar etkili yapısıyla çantanızdan eksik etmeyeceğiniz eşyalardan biri olmaya aday! Ürün, doğal ısıl terapi etkisiyle kramplarınızın azalmasına yardım eder. Bant şeklindeki yapısıyla kasıklarınızı ideal sıcaklık seviyesinde tutar. Üstelik kullanımı da oldukça kolay ve pratik. Sadece iç çamaşırınızın üstüne yerleştirmeniz yeterli! Ergonomik yapısı evde, iş yerinde, alışverişte, sporda ve daha pek çok alanda kullanım avantajı sağlar.

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4. Hem ayaklarınızı hem ellerinizi ısıtın: Aramox Ayak Isıtıcı

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Yüksek kalitede üretilen pelüş bir ayak ısıtıcısı düşünün. Yastık gibi yumuşacık, kullanımı kolay ve yapısı uzun ömürlü olsun. Hatta sadece ayaklarınızı değil, ellerinizi de ısıtabilsin. Regl dönemleri için özel olarak tasarlanan Aramox Ayak Isıtıcısı, tüm bu özelliklere sahip. Farklı kullanım imkânları veren ısıtıcı, 3 dakika içinde 40° C’ye ulaşır. Böylece ayaklarınızı ve ellerinizi çabucak ısıtmayı garanti eder. Üstelik bu modeli USB ile kolayca şarj edebilirsiniz. Bu sayede ofiste, tatilde ya da kampta bile rahatça kullanabilirsiniz. El ve ayaklarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz büyük cep tasarımlı modeli çok beğeneceğinizden eminiz!

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5. Vitamin almayı ihmal etmeyin: SIBERIAN WELLNESS Takviye Edici Gıda

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Regl dönemlerinizde adet ağrılarından kurtulmanız için düzenli olarak A, D, E vitaminlerini ve Omega-3 yağ asitlerini tüketmeniz gerekir. Ancak yoğun ağrılar nedeniyle iştahınız pek yerinde olmayabilir. Bu nedenle vitamin takviyesi kullanarak vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri alabilir ve düzenli bir kullanımla regl kramplarınızı azaltabilirsiniz. Bu konuda vitamin değerleri bakımından zengin olan SIBERIAN WELLNESS Takviye Edici Gıda, en beğenilenler arasında. İçeriğinde bulunan vitaminler, sadece regl döneminde yaşadığınız krampları azaltmakla kalmaz; aynı zamanda görme kalitenizi artırır, diş sağlığınızı korur ve kas fonksiyonlarınızın düzgün çalışmasını sağlar.

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6. Regl sancısını ve tatlı krizini birlikte yatıştırın: Wefood %85 Kakaolu Hurma Özlü Bitter Çikolata

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Çikolata yiyerek adet sancılarından kurtulmaya ne dersiniz? Evet, doğru duydunuz! %85 oranında kakao içeren bitter çikolata ile regl ağrılarınızın üstesinden gelmeniz mümkün! "Bitter çikolata biraz acı oluyor ama." diye düşünüyorsanız Wefood %85 Kakaolu Hurma Özlü Bitter Çikolata’yı deneyerek kendinizi şaşırtabilirsiniz. Kakao çekirdeklerinin öğütülerek kakao yağı ve hurma özüyle birleştirilmesiyle elde edilen ürün, tatlı kriziniz ve regl sancılarınızı azaltmak için biçilmiş kaftan. Üstelik bu çikolata, gluten ya da süt içermez. Bu nedenle gluten ve süt ürünlerine alerjisi olanlar için de en büyük tercih sebebi.

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7. Belinizi ve karnınızı sıcak tutmayı unutmayın: ZJchao Rahim Isıtıcı

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Kış aylarında gelen dondurucu soğuklar, diğer mevsimlere kıyasla daha çabuk üşütüp hasta olmanıza sebep olabilir. Bu durum ise regl dönemlerinde sancıların daha yoğun hissedilmesine yol açabilir. Bu nedenle kadın üreme organı olarak tanımlanan uterusu sıcak tutmanız çok önemli. Kızılötesi ısıtma teknolojili ZJchao Rahim Isıtıcı ise bu konudaki en büyük yardımcınız olabilir. Bu ürün; bel ve karın bölgenizin ısınmasını sağlamakla kalmaz, dakikada 6000 defa yaydığı titreşimle de regl ağrılarınızı hafifletir. Üstelik radyasyon yaymaz. Bu nedenle rahim ısıtıcıyı güvenle tercih edebilirsiniz. Ayrıca adet kramplarının yanı sıra yoğun kas ağrılarını hafifletmek için de kullanabilirsiniz.

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8. Opulus bitkisiyle regl sancılarına veda edin: Aslı Bu Gilaburu Sıvı Ekstraktı

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Adet sancılarınızın hakkından gelecek etkili bir ürün denemeye hazırsanız sizi viburnum opulus bitkisinden elde edilen gilaburu sıvı ekstraktıyla tanıştırmalıyız. Regl kramplarınız çok şiddetli ise gilaburu sıvı ekstraktını mutlaka denemelisiniz. Kuzey Amerika'da kramp kabuğu olarak da bilinen bu bitki, rahim kramplarını hafifleten en güçlü ve doğal kas gevşeticilerden biri. Siz de Aslı Bu Gilaburu Sıvı Ekstraktı’nı deneyerek kramplarınızı hafifletebilirsiniz. Bitkisel içerikli gilaburu sıvı ekstraktını adet dönemlerinizde sabah ve akşam bir tatlı kaşığı ölçüsünde tüketebilirsiniz.

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9. Yoga ve pilates ile kramplara son verin: Tayzon Pilates Seti

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

Şiddetli bel ve karın ağrılarına sebep olan regl sancılarını spor yaparak etkisiz hale getirebileceğinizi biliyor muydunuz? Fiziksel aktivite sırasında vücudunuzda salgılanan endorfin hormonu, sinir hücrelerini uyuşturarak adet sancısının hafiflemesine yardımcı olabilir. Yürüyüş, yoga ve pilates gibi hafif egzersizleri tercih ederek ağrının şiddetini azaltabilirsiniz. Bunu gerçekleştirmek için tek ihtiyacınız, Tayzon Pilates Seti'ne sahip olmak. İçerisinde pilates matı, atlama ipi, egzersiz direnç lastiği ve dambıl bulunan bu seti kamp ve piknik alanı gibi yerlere rahatça götürebilir; doğanın ve oksijenin tadını spor yaparak çıkarabilirsiniz.

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10. Farklı kullanım avantajlarını değerlendirin: Dioche Sıcak Su Torbası

Regl döneminde çılgın ağrılar çekenler için öneriler

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Regl dönemini rahat bir şekilde atlatmanızı sağlayacak en etkili çözümlerden biri, Dioche Sıcak Su Torbası. Bu ürün, patlamaya dayanıklı kauçuktan üretilen yapısıyla su sızdırmaz. Ürünü sıcak kompres şeklinde uyguladığınızda kramplarınızın hafifleyeceğinden emin olabilirsiniz. Bel, karın ve sırt bölgenizi ısıtmasının yanı sıra ürünü soğuk kış gecelerinde yatağınızı ısıtmak için de kullanabilirsiniz. Kemer görünümüyle ısı transferi sağlayan sıcak su torbasını, egzersizde yorulan kaslarınızı gevşetmek için tercih edebilirsiniz. Bu ürün, kaliteli kadife dokusuyla size uzun süre eşlik eder.

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