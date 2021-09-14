'Regl dönemini erken bitirmek için limon suyu içmeyin' uyarısı! Sosyal medyanın yeni trendine uzmanlardan tepki geldi

Hemen hemen her konuya dair bir tüyonun ve bilginin bulunduğu sosyal medya son dönemde kadın cinsel organıyla ilgili önerilerle adeta yepyeni bir gündem yarattı. Toplum genelinde tabu olarak kabul edilen konulardan biri olması nedeniyle kadın cinsel organına dair içerikler sosyal medyanın ilgisini çekti. Özellikle regl dönemine ilişkin verilen pratik bilgiler için uzmanlar dikkat çekti.

KESİNLİKLE UYGULAMAYIN

Regl dönemini kısa sürede atlatmak için elektrikli süpürge ile kanın vakumlanması akımı daha devam ediyor. Bu akım çoğu kadının hastaneye kaldırılmasına dahi neden oldu. Uzmanlar kanamanın bir anda gerçekleşmediğini ve rahmin regl döneminde kaslarını kasarak bu tabakayı yavaş yavaş dışarı attığını anlattı.

Regl dönemini daha kısa tutmak için ortaya atılan akımlardan bir diğeri ise küçük bir bardak limon suyu içmek. Bununda regl üzerinde herhangi bir etkisi bulunmuyor. Hatta mide rahatsızlıkları olan kişilerin bol miktarda asitli gıdaları tüketmesi ağrılı ve sancılı sürece işaret eder.



