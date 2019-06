'Regl dönemini erken bitirmek için kanınınızı vakumlamayın' uyarısı!

İddiaya göre ABD'de iki kadın, süpürge hortumuyla regl kanlarından kurtulmak istedi. Bunun üzerine ise uzmanlar daha fazla vaka yaşanmaması üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir hemşire Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Hanımlar... Lütfen regl dönemlerinizi erken bitirmek için vakumlama yapmayın!'' derken, başka bir uzmansa konu hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Ladies... Please stop using your vacuum hose to end your period early. You're gonna wind up sucking out a lot more than blood! There were 2 cases of this so far this week and both women had to be admitted. Just... STOP! ????????