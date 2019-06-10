KADIN

'Regl dönemini erken bitirmek için kanınınızı vakumlamayın' uyarısı!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 10.06.2019 16:06 | Son Güncelleme

Regl dönemleri erken bitsin diye 'vajinaya süpürgeyle vakumlama yapılıyor' iddiası şaşkına çevirdi. İddiayı ortaya atan ABD'li bir hemşire Twitter'dan yayınladığı mesajda şöyle diyor: ''Hanımlar... Lütfen regl dönemlerinizi erken bitirmek için vakumlama yapmayın!''

'Regl dönemini erken bitirmek için kanınınızı vakumlamayın' uyarısı!

İddiaya göre ABD'de iki kadın, süpürge hortumuyla regl kanlarından kurtulmak istedi. Bunun üzerine ise uzmanlar daha fazla vaka yaşanmaması üzerine açıklamalarda bulundu.

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Bir hemşire Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ''Hanımlar... Lütfen regl dönemlerinizi erken bitirmek için vakumlama yapmayın!'' derken, başka bir uzmansa konu hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

İngiliz gazete Metro.co.uk'a konuşan Jinekolog Danışmanı Dr. Alex Eskander, şöyle konuşuyor: ''Vajinanızı vakumlamanın, sürecinizi hızlandırmak ve sona erdirmek için işe yaramayacak bir yol olduğunu söylemeliyim. Regl dönemini bu şekilde durdurmak mümkün değil. Elektrikli süpürgeler kir ve bakteri dolu. Vulva bölgesine böyle bir şeyi koymak akıl alır gibi değil.

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Dahası bu yöntem vajinal duvarlarda morarmalara ve rahminize ciddi şekilde zarar verebilir. Bu sadece güvensiz değil, düpedüz tehlikedir. Rahminizdeki ufak bir yırtılma anal geçit ve vajina arasındaki duvarı sökerek içeri bakteri dolmasına neden olabilir. Ani kan kaybı ve vajinanızdaki aşırı emme hissi, şoka ve bilinç kaybına neden olabilir.''

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Bir diğer sağlık uzmanı da, ''Vücudumuzun kendi başına bir akışı var. Regl dönemleri sinir bozucu, rahatsız edici ve çok daha fazlası olabilir ancak üstesinden gelmek için tehlikeli önlemler almak sorunlarınızı çok daha kötü hale getirebilir. Bu dönemleriniz ağır geçiyorsa, sorun yaşıyorsanız doktorunuzla konuşmalısınız. Tıp uzmanları, ihtiyacınız olan yardımı size sunacakalrdır. Bunun bir trend/moda haline dönüşmesini düşünmek dahi istemiyorum. Sağlığınızı önemsiyorsanız, böyle bir şeye kalkışmayın'' diye konuşuyor.

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