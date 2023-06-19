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Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı! 'O maddeyi ihlal etti' iddası

19.06.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu tarafından piyasadaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Google hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, Google hakkında soruşturma başlattı! 'O maddeyi ihlal etti' iddası

Rekabet Kurulunca Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

"BAĞLAMA VE KENDİNİ KAYIRMA DAVRANIŞLARIYLA..."

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

"EKONOMİK BÜTÜNLÜK HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ"

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

(AA)

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