HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rengi yine değişti! İstanbul'daki Ayamama Deresi, mavi oldu

Rengi yine değişti! İstanbul'daki Ayamama Deresi, mavi oldu

21.04.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dört ilçeden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi yeniden mavi renkte akmaya başladı. Mavi renge dönüştüren atık suyun Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi.

Küçükçekmece, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinden geçerek, Bakırköy sınırları içinde suları Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi, mavi renkte akıyor. Daha önce de yeşil ve kırmızı aktığı gerekçesiyle gündeme gelen derede 6 aydan fazla süredir İSKİ'nin ıslah çalışması yürütülse de bir sonuç ele edilemiyor.

Geçen hafta da gündeme gelen renk değişiminin çevresindeki tekstil atölyelerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Renk değişimine neden olan atık suyun Küçükçekmece bölgesinden Ayamama Deresi'ne döküldüğü bölge havadan görüntülendi. (DHA)

ayamama-deresi-yine-mavi-akmaya-basladi_4169_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hanımağa' böyle meydan okudu!'Hanımağa' böyle meydan okudu!
Kızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişmeKızını öldürdü, anne intihar etti! Vahşetle ilgili yeni gelişme
'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti'Suriyeliler gitsin' diyenlere küfür etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Çocukların "Polise haber ver" sözleri, gerçeği ortaya çıkardı

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

Bireysel tüketici kredisi borcu olan herkesi ilgilendiriyor!

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Gurbetçi aile, hayatının en büyük acısını yaşadı!

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Bu anket çok konuşulur! Yüzde 50,3…

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

Rusya'ya bir şok daha! Onaylandı: Kaybettiler

İlginizi Çekebilir

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Günde 800 dolar kazanıyor ama...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

Faydalarını say say bitiremedi! Her gün yiyenin ne başı ağrır ne de dişi

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.