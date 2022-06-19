Repost ne demek? Instagram'da repost nasıl yapılır?

Faceebook ve Instagram’da gönderi paylaşmak, oldukça kolay adımlardan oluşuyor. Bu tip uygulamalarda, bir başkası tarafından paylaşılan bir gönderiyi kendi hesabınızda paylaşmaya, repost adı verilir. Bir Instagram kullanıcısı bir resim ya da bir video paylaştığında, bu gönderiyi kendi hesabınızda paylaşmak istiyorsanız, repost yapmanız gerekir.

Repost Ne Demek?

Repost, son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen terimlerden biri. Repost kelimesinin başına gelen ''Re'' kelimesi Replay'ın kısaltmasıdır. Tekrar etmek yenilemek anlamını taşır. Post ise paylaşılan gönderi ve ileti olarak Türkçeye geçer.

Repost, daha önce herhangi bir zamanda herhangi bir kullanıcının paylaşmış olduğu bir iletiyi ya da fotoğrafı kendi profilinde paylaşmak anlamında kullanılır.

Instagram’da Repost Nasıl Yapılır?

Instagram'da başkasının paylaştığı gönderiyi kendi hesabında paylaşma işlemini gerçekleştirebilmek için ilk olarak Google Play Store ya da App Store’dan Repost for Instagram uygulamasını indirmeniz gerekir. Uygulamayı indirip giriş yaptıktan sonra paylaşmak istediğiniz fotoğraf ya da videoyu bulup kendi profilinizde paylaşabilirsiniz.

Instagram’da Repost Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram’da bir kullanıcının paylaştığı bir gönderiyi kendi hesabınızda paylaşmak isteyebilirsiniz. Instagram'ın Repost özelliği ile bu işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Bu özelliği kullanabilmeniz için ise telefonunuzda Repost uygulamasının yüklü olması gerekir. Bu uygulamayı indirdikten sonra takip etmeniz gereken adımları sıraladık:

• Repost uygulamasına giriş yaptıktan kendi profilinizde paylaşmayı düşündüğünüzü gönderiyi açın.

• İlk olarak repost ifadesinin nasıl görünmesini istediğinizi belirleyin. Sağ üst köşe, sol alt köşe gibi seçeneklerden birini seçebilirsiniz.

• İkinci aşamada gönderi için kendiniz farklı bir açıklama yazabilirsiniz.

• Son olarak Instagram'da söz konusu gönderiyi paylaşabilirsiniz.

Instagram repost özelliği sayesinde dilediğiniz zamanda dilediğiniz gönderiyi, kendi notlarınızı ekleyerek paylaşabilirsiniz.,



