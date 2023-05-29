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  4. RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023: Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları BURADA

RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023: Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları BURADA

29.05.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi mesajları resimli, güzel, kısa, uzun seçenekleriyle 29 Mayıs Pazartesi günü internette yerini aldı. Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi. Bu sene 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un fethinin 570 yılı kutlanıyor. en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları haberimizde. İşte resimli İstanbul'un fethi mesajları...

RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023: Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları BURADA

İstanbul'un Fethi mesajları ve kutlama sözleri bugün WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlarda paylaşılacak. 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirilen kutlu fethin 570'inci yıl dönümü kutlanıyor. Biz de en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en anlamlı, etkileyici, resimli fetih mesajları ve sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023

İstanbul'un fethini kutluyorum. Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyorum.

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fаtih Sultаn Mehmet.

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.

  1. Mehmet, 1453 yılında henüz 21 yaşındayken uzun yüzyıllar boyu ele geçirilemeyen Bizans'ın elindeki İstanbul'u 54 günlük bir kuşatmanın ardından fethederek "Fatih" unvanını aldı. Fetih sırasında gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirerek savaşın seyrini değiştiren Fatih Sultan Mehmet, bu fetihle Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ'ı açtı. İstanbul'un fethinden sonra şehrin yağmalanmasına izin vermeyerek can ve mal güvenliği garantisi verdiği halkın gönlünü kazanan Fatih Sultan Mehmet, fethin sembolü olarak Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Sultanlığı döneminde 25 seferi bizzat yöneten Fatih, babası 2. Murat döneminde 880 bin kilometrekare olarak devraldığı Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekareye ulaştırdı.
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