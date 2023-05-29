RESİMLİ İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023: Fatih Sultan Mehmet'in başarısı ile en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları BURADA

İstanbul'un Fethi mesajları ve kutlama sözleri bugün WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi platformlarda paylaşılacak. 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirilen kutlu fethin 570'inci yıl dönümü kutlanıyor. Biz de en güzel, kısa, uzun, resimli 29 Mayıs İstanbul’un Fethi mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte en anlamlı, etkileyici, resimli fetih mesajları ve sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2023

İstanbul'un fethini kutluyorum. Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyorum.

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fаtih Sultаn Mehmet.

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethinin 570. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 570. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 570. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan'dan 29 Mayıs 1453'e kadar süren kuşatma sonucunda o zamanki adı Konstantinopolis olan İstanbul'u fethetti ve Bizans imparatorluğu sona erdi.