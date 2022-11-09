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Resmen açıklandı! 11 binden fazla kişi işten çıkartılacak: Facebook, Instagram WhatsApp...

09.11.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu olan Meta kötü haberi verdi. Mark Zuckerberg'in üst yöneticisi olduğu Meta'nın çalışanları geçtiğimiz günlerde şoke eden bir haberle sarsılmıştı. Şirketin Elon Musk'ın kontrolüne geçen Twitter gibi büyük işten çıkarmalara başlayacağı konuşuluyordu. Sonunda bu konuda resmi açıklama geldi. Meta, toplam iş gücünün yüzde 13'üne denk olan 11 bin fazla kişiyi işten çıkartacağını açıkladı. Yani Meta'da çalışan binlerce kişi işsiz kalacak.

Resmen açıklandı! 11 binden fazla kişi işten çıkartılacak: Facebook, Instagram WhatsApp...

Twıtter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun kontrolünü eline aldığından beri birçok önemli değişikliğe imza attı. Ancak Musk'ın en çok konuşulan işlerinden biri çok sayıda Twitter çalışanını işten çıkarmasıydı. Musk'ın "Twitter, günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok diyerek savunduğu bu olay Silikon Vadisi'ndeki diğer teknoloji şirketlerinde çalışan personeli de endişelendirmeye başladı. Nitekim Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunduran Meta'nın, tıpkı Twitter gibi büyük bir işten çıkarma operasyonuna imza atabileceği konuşuluyordu. Ve bugün, Meta'dan bu konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Gelen haber, Meta çalışanları açısından kötü.

META'DAN BİNLERCE ÇALIŞANINA KÖTÜ HABER!

Reuters'ın haberine göre, Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms toplam iş gücünün %13'üne denk olan 11,000'den fazla kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

FILE PHOTO: The Meta logo is seen on smartphone in front of displayed logo of Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus in this illustration taken

Bu adım bu yıl teknoloji şirketlerinde yaşanan en büyük işten çıkarma adımlarından biri olurken, şirket artan giderler ve reklam piyasasının zayıf olması sebebiyle zorluk yaşıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp... Facebook, Instagram ve WhatsApp...

Meta'yı Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg yönetiyor. Zuckerberg, halihazırda Meta'nın CEO'su olarak görev yapıyor.

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