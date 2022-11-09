Resmen açıklandı! 11 binden fazla kişi işten çıkartılacak: Facebook, Instagram WhatsApp...

Twıtter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun kontrolünü eline aldığından beri birçok önemli değişikliğe imza attı. Ancak Musk'ın en çok konuşulan işlerinden biri çok sayıda Twitter çalışanını işten çıkarmasıydı. Musk'ın "Twitter, günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok diyerek savunduğu bu olay Silikon Vadisi'ndeki diğer teknoloji şirketlerinde çalışan personeli de endişelendirmeye başladı. Nitekim Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarını bünyesinde bulunduran Meta'nın, tıpkı Twitter gibi büyük bir işten çıkarma operasyonuna imza atabileceği konuşuluyordu. Ve bugün, Meta'dan bu konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Gelen haber, Meta çalışanları açısından kötü.

META'DAN BİNLERCE ÇALIŞANINA KÖTÜ HABER!

Reuters'ın haberine göre, Facebook'un çatı kuruluşu Meta Platforms toplam iş gücünün %13'üne denk olan 11,000'den fazla kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Bu adım bu yıl teknoloji şirketlerinde yaşanan en büyük işten çıkarma adımlarından biri olurken, şirket artan giderler ve reklam piyasasının zayıf olması sebebiyle zorluk yaşıyor.

Meta'yı Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg yönetiyor. Zuckerberg, halihazırda Meta'nın CEO'su olarak görev yapıyor.

