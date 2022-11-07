Twitter başlattı, o devam ettiriyor! Binlerce kişiyi ilgilendirecek: Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi...

Facebook, Instagram ve WhatsApp... Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan bu üç platform, tek bir çatı şirkete ait. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in CEO'su olduğu Meta'ya. Meta, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de Rekabet Kurumu'ndan aldığı büyük bir cezayla bizlerin gündemindeydi. Meta bu olaydan sonra WhatsApp'a gelen yeni özellikler ve WhatsApp'ın artık çevrimiçi görünme bilgisini gizleme seçeneği sunmasıyla bir süre daha konuşuldu. Ancak şimdi, Meta hakkında konuşmamız için bir nedenimiz daha var; O da çıkan haberlere göre, binlerce kişiyi etkileyecek bir karar.

META BİNLERCE KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARTACAK

Bloomberg'in Wall Street Journal gazetesine dayanarak aktardığına göre, Meta, bu haftadan itibaren binlerce çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor. Gazete, işten çıkarmaların çarşamba günü başlayabileceğini iddia ederken, haberinde Meta'nın çalışanlarına bu haftadan itibaren gerekli olmayan seyahatleri iptal etmelerini söylediğini belirtti.

TWITTER BAŞLATTI, META DEVAM ETTİRECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Meta'nın binlerce kişiyi işten çıkartacağıyla ilgili haberler gelmeden önce teknoloji dünyası yine bir işten çıkarma vakasını konuşuyordu. Bu vakanın arkasında ise Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk vardı. Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Twitter'a bu konuyla ilgili bir dava da açıldı. Musk ise işten çıkarmaları "Twitter günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken başka seçenek yok" sözleriyle savundu. Musk çıkarılan herkese, yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlası olacak şekilde 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildiğini belirtti.

Hem Twitter'da yaşananlar hem de Meta hakkında konuşulanlar şimdiden diğer dev teknoloji şirketlerinde çalışanları endişelendirmeye başladı.

Bakalım Meta, iddia edildiği gibi binlerce çalışanını işten çıkartırsa, bunun için nasıl bir yol izleyecek?

