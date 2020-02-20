Resmen doğrulandı! Android 11 ile kimlikler Android'e taşınıyor

Android geliştirici sürümleri, yeni gelecek Android güncellemeleri hakkında bizlere büyük ipuçları verir. Google'ın geliştiricilerin yeni Android sürümüne uygulamalarını adapte edebilmeleri için yayınladığı geliştirici sürümleri bugüne kadar yeni Android sürümleri tanıtılmadan önce bizleri sunulacak yeniliklerle tanıştırdı. Bir geleneğe dönüşen bu durum yine bozulmadı ve Android 10'un ardından Google Android 11 geliştirici sürümünü, geliştiricilerin hizmetine sundu.

İŞTE ANDROİD 11'İN ÖZELLİKLERİ

Android 11'in yenilikleri arasında yine çubuğunda ciddi değişimler yaşanıyor. Fakat bu sefer ise Google kullanıcıların sesini duymuş ve Android 11'in bildirim çubuğuna kullanıcıların en sık kullandığı mesajlaşma uygulamarının bir kısayolunu eklemiş. Bu kısayol ile birlikte Android 11 kullanıcıları, WhatsApp, Telegram ya da Facebook Messenger üzerinden devam eden görüşmelere bildirim çubuğuna giderek hızlıca erişim sağlayabilecek.

GOOGLE ANDROİD 11 İÇİN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Google, son birkaç Android sürümünde olduğu gibi Android 11'de de gizliliğe ve güvenliğe hayli önem vermiş durumda. Bu anlamda izinleri Android 11'de tekrar gözden geçiren Google ''tek seferlik izin ver'' seçeneğini Android 11'e ekledi. Böylece, denemek istediğiniz bir uygulama olduğunda ve bu uygulama sizin konum, mikrofon ve kamera gibi alanlarınıza erişim izni istediğinde tek bir sefere mahsus olmak üzere izin verebileceksiniz. Böylece uygulamanın arka planda dahi verilerinize erişmesi mümkün olmayacak.