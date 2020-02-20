Resmen doğrulandı! Android 11 ile kimlikler Android'e taşınıyor

Android geliştirici sürümleri, yeni gelecek Android güncellemeleri hakkında bizlere büyük ipuçları verir. Google'ın geliştiricilerin yeni Android sürümüne uygulamalarını adapte edebilmeleri için yayınladığı geliştirici sürümleri bugüne kadar yeni Android sürümleri tanıtılmadan önce bizleri sunulacak yeniliklerle tanıştırdı. Bir geleneğe dönüşen bu durum yine bozulmadı ve Android 10'un ardından Google Android 11 geliştirici sürümünü, geliştiricilerin hizmetine sundu.
Android 11'in yenilikleri arasında yine çubuğunda ciddi değişimler yaşanıyor. Fakat bu sefer ise Google kullanıcıların sesini duymuş ve Android 11'in bildirim çubuğuna kullanıcıların en sık kullandığı mesajlaşma uygulamarının bir kısayolunu eklemiş. Bu kısayol ile birlikte Android 11 kullanıcıları, WhatsApp, Telegram ya da Facebook Messenger üzerinden devam eden görüşmelere bildirim çubuğuna giderek hızlıca erişim sağlayabilecek.
Google, son birkaç Android sürümünde olduğu gibi Android 11'de de gizliliğe ve güvenliğe hayli önem vermiş durumda. Bu anlamda izinleri Android 11'de tekrar gözden geçiren Google ''tek seferlik izin ver'' seçeneğini Android 11'e ekledi. Böylece, denemek istediğiniz bir uygulama olduğunda ve bu uygulama sizin konum, mikrofon ve kamera gibi alanlarınıza erişim izni istediğinde tek bir sefere mahsus olmak üzere izin verebileceksiniz. Böylece uygulamanın arka planda dahi verilerinize erişmesi mümkün olmayacak.
Messenger kullanan Android kullanıcılarının iOS kullanıcılarına nispet yaparcasına baloncuk özelliğini kullandığını görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları sohbet balonları oluşturarak istediği uygulamada gezerken, bir yandan da baloncuğa tıklayarak mesajlaşmaya devam edebiliyor. Bu özellik ne yazık ki hala iOS tarafına gelmiş değil. Apple bir kenara dursun, Google ise Android'in bu şimdilik 'rakipsiz' sayılabilecek özelliğini daha da geliştirmek istiyor. Bunun için Android 11'deki Bubbles API üzerinde çalışmalar yapan şirket, Android 11 ile birlikte bu API destekleyen uygulamalar arka plana atıldığında yeni sohbet baloncukları açacak. Böylece aynı anda birçok uygulamanın sohbet baloncuğuna erişilebilecek.
Kimlikler ve ehliyetler cüzdanlarımızda ya da çantalarımızda fazlalık yaratabiliyor. Bu fiziksel belgeleri taşımak ve her daim yanımızda tutmak çok da pratik bir yol değil. Android tarafı ise bu işe güzel bir çözüm buldu bile. Android 11 ile birlikte kimlikleri ve ehliyetler Android akıllı telefonlarda taşınabilecek. Fakat bunun için kimlik ve ehliyetinizin ISO 18013-5 uyumlu olması gerekiyor. Eğer uyumlu ise Android 11 onları güvenli bir şekilde saklayacak.
5G desteği de arttırılan Android 11'in öne çıkan yenilikleri şimdilik bunlar. Fakat Android 11 deyim yerindeyse bir derya deniz. Geliştiriciler yeni Android sürümünün üzerindeki çalışmalarını ilerlettikçe yeni özellikler keşfedeceklerdir. Google'ın Android 11'in kararlı sürümünü ise Google I/O 2020 etkinliğinde yayınlaması bekleniyor. Etkinliğin ne zaman düzenleneceği ise henüz belli değil.
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