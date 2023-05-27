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Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kararı kurulacak...

27.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de dikkat çeken bir karar daha yayımlandı. Alınan son karara göre 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına karar verildi. Adalet Bakanlığı'nın aldığı karar ile birlikte harekete geçildiği öğrenildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 ilde 24 yeni idare mahkemesi kararı kurulacak...

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, 12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kuruldu.

Adalet Bakanlığı'nca idare mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karar ile, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri'nin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci fırkası uyarınca; Adana 4'üncü ve 5'inci, Adıyaman 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Diyarbakır 5'inci, Gaziantep 4'üncü ve 5'inci, Hatay 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı, İstanbul 17'nci ve 18'inci, İzmir 8'inci, Kahramanmaraş 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü, Malatya 3'üncü ve 4'üncü, Muğla 4'üncü, Osmaniye 2'nci ve 3'üncü, Şanlıurfa 4'üncü ve 5'inci İdare Mahkemeleri'nin kurulmasına karar verildi.

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