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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değişti

20.12.2023 00:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye yavaş yavaş seçim atmosferine girmeye başladı. Partiler adaylığını açıklamaya devam ederken Yüksek Seçim Kurulu'nun saat kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni karara göre 32 ilde oy verme saati 07.00- 16.00 olarak belirlendi. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı illerde oy verme saati değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.

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İŞTE O İLLER

Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.

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