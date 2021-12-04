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"Resmi rakamlar elimizde" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan cevap: TÜİK’ten mi aldın?

04.12.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingi hakkında, "Şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerini kullandı.

"Resmi rakamlar elimizde" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan cevap: TÜİK’ten mi aldın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitingi hakkında, "Topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a esprili bir yanıt verdi.

"TÜİK'TEN Mİ ALDIN?"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "“Mersin mitinginden elimde rakamlar var” demişsin Erdoğan. Allah’ını seversen doğru söyle, TÜİK’ten mi aldın?" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?

Siirt'te toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve şunları söylemişti:

"Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki 'Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Şu anda topladığın kalabalık ortada.

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"RESMİ RAKAMLAR ELİMİZDE"

Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, sürekli iftira atarak, sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyor. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz.

"BU ZAT ASLINDA BİZİM SIKLETİMİZ DEĞİL"

Siyasette bu zat, aslında bizim sıkletimiz değil. Genel başkan olduğu günden beri tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Üstelik kaybettiği her seçimin ardından 'gereğini yapacağım' dediği halde hala pişkince orada oturmaya da devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırı, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Aynı şekilde polisiyle askeriyle hakim, savcısıyla memurumuza işçimize, iş insanımıza, esnafımıza, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında yine bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın."

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Cumhurbaşkanı Mersin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan CHP
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