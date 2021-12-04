Kemal Kılıçdaroğlu Mersin mitinginde açıkladı: Borç faizleri silinecek, esnaf bakanlığı kurulacak

CHP, Mersin'de 'Milletin Sesi' sloganıyla miting düzenliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, mitingde konuşma yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Az önce kardeşlerim konuştu, içim dağlanarak izledim. 21. yüzyıl Türkiye'si bunu hak ediyor mu? 2 üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait.

TÜİK'E TEPKİ

TÜİK rakamları üzerinden, emekli, asgari ücret, memur yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bu işin uzmanları da hesap yaptılar, akademisyenler. TÜİK yüzde 3, hocalar yüzde 9 belirliyorlar. Yüzde 21 diyor TÜİK, hocalar diyor yüzde 58. Hangisi doğru?

İlk kez Türkiye tarihinde milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Mersinlilerin ve bütün Türkiye'nin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Vesayetin dün ne olduğunu bütün dünya gördü. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir. Asgari ücretlinin, memurun, emeklinin hakkını savunmak sadece benim görevim değil, hepimizin görevi, ortak görev. Bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağım. Sarayın vesayetinden de Türkiye'yi kurtaracağız. Dostlarımızla beraber kurtaracağız.

"DİKTA YÖNETİMİNİ SANDIKTA ALAŞAĞI EDECEĞİZ"

Az önce çiftçi arkadaşlarımız konuştu, iki annemiz konuştu. Dertlerini anlattılar, limonun dalda kaldığını söylediler. Hayat pahalılığından söz ettiler. Bir çiftçi niye zarar eder? Alın teri döken insan niye zarar eder? Bu zararın sorumlusu kim? Bu soruyu vicdanı olan herkesin kendisine sormasını isterim. Bu ülkenin toprakları var. Bereketli toprakları var. Bereketli havamız var. İmkanlarımız var. Çalışkan insanlarımız var. Neden kendi çiftçimizi değil de dışarıdan arpayı, buğdayı, nohutu, mercimeği, eti getiririz? Neden gümrük vergisini sıfırlarız? Yarın sandık gelir gideceğiz, vicdanımızı dinleyeceğiz. Herkesin kazanması için sandığa beraber gideceğiz ve bir dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz.

Muz konusunda burayı çok iyi biliyorum. Mersin önemli bir merkez, eğer Mersinliyi seviyorlarsa muz ithalatını ya durduracaklar ya yüksek vergi koyacaklar. Öncelik bizim insanımız. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Çiftçi ekersem zarar ederim diyor. Diyorlar ki, doğrudan gelir desteğini artırdık. Aile işletmesi, 5 dönüme kadar olanlara dönüm başına 100 lira veriyorlar. 2021'deyiz, dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Siz zaten parayı pul ettiniz. Hani teşvik?

BORÇ FAİZLERİ SİLİNECEK, ESNAF BAKANLIĞI KURULACAK

Sizlerin desteği ile iktidar olacağız. İlk 1 hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine borçlarını sileceğiz. Traktörü, hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Mersin'in umut meydanından söz veriyorum. Çiftçiyi bu milletin efendisi yapmak, benim boynumun borcu olacak. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Faize karşıysan neden bu faizler var, neden silmiyorsun? İktidar olduğumuzda ilk işlerden birisi esnaf bakanlığını kurmaktır, esnafın da yüzü gülecek. Halk Bankası'nı bir esnaf bankası yapacağız.

Ahdim var, bu memlekete barışı getireceğim. Ahdim var, huzuru getireceğim. Ahdim var, sevgiyi getireceğim. Ve ahdim var, söz veriyorum, bu memlekete demokrasiyi, adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafya ile uyuşturucu baronları ile işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Uyuşturucu baronları ile kol kola gezenleri, uçaklarına binenleri devletin kadrolarında asla barındırmayacağım. 84 milyonu Londra'daki tefecilere mahkum ettiler. Vergilerin büyük kısmı oraya gidiyor. Üreten, çalışan herkesin hakkını koruyacağım.

"YURT SORUNU KALMAYACAK"

Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu ülkede yoksulluk olmayacak. Milyonlarca gencimiz işsizken, 5 yerden, 6 yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Gençlerimiz, umudumuz olan bugünümüz ve geleceğimiz olan gençler. KPSS'den 80-90-95 puan alıyorlar, sözlüye gelince sözlüde eleniyorlar, torpilleri yok, bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinizin boynunuzun borcudur. 20 yılda yapamadılar. Bütün Türkiye'ye ve gençlere sesleniyorum. 20 yıl değil, 1 yıl içinde Türkiye'de yurt sorunu kalmayacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI

Atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler hiç meraklanmayın. Parayla pulla işimiz yok, saraylarla köşklerle işimiz yok, bizim işimiz vatandaşın huzuru, bereketi, sofradaki bereketi. Bunu yapacağız.

Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Kim suç işlediyse, iyi hal, kravat, bunu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız.

Herkesin şunu bilmesini isterim. Geçmişte AK Parti, MHP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Dönem kavga dönemi değil. Birleşme, beraber olma dönemidir. Sorun memleket, bayrak sorunudur. Beraber olmak zorundayız. Türkiye'nin birliği, kalkınması, bölgesinde güçlü devlet olarak hiç kimseye karşı boyun eğmeden yürüyebilmesinin yolu beraber olmaktır.

Detaylar geliyor...

