Resmi sonuçları beklemediler! Manisa'nın AK Partili Belediye Başkanı seçimi kazanan CHP'li isme görevi devretti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde şaşırtan anlar yaşandı. AK Partili Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçların ilan edilmesini beklemeden 31 Mart'ta seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e görevini devretti.

"KAZANAN KIRKAÇAĞ HALKIMIZ OLSUN"

Gedüz, belediye başkanlığı mührünü de Dönmez'e teslim etti. Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi.

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz'e teşekkür etti.

Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez'e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.

Yaşar İsmail Gedüz AK Parti'den 2019 yerel seçim'de %44,07 oy almıştı. 31 Mart yerel seçimde CHP'nin adayı Üstün Dökmen'in oy oranı %41,38 iken, Ak Partili Fevzi Ok'un %34.26'ydı.







