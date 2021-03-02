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Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

02.03.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısında sokağa çıkma kısıtlaması ve yüz yüze eğitim gibi vatandaşı ilgilendiren pek çok konu konuşulmuştu. Toplantı sonrası restoran ve kafeler açık mı, restoran ve kafeler kaça kadar açık gibi sorular vatandaş tarafından merak edilir oldu. İşte restoran ve kafeler ile ilgili tüm detaylar...

Dün yapılan son Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs tedbirlerinden dolayı uzun bir süredir kapalı kalan kafe ve restoranlar hakkında da önemli bir karar verildi. Esnaf ve vatandaş restoran ve kafeler açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki restoran ve kafeler açık mı, ne zaman açılacak?

KAFELER AÇIK MI?

Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre restoran, lokanta ve kafeterya gibi işletmeler koronavirüs risk haritasında bulunan "çok yüksek riskli" iller dışında hizmet verebilecek. Düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli illerde bulunan kafeler, restoranlar ve lokantalar gibi işletmeler saat 07:00 ve 19:00 arası hizmet verebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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