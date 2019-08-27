Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Reuters'\u0131n YPG kaynaklar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 haberinde bu hamlenin amac\u0131n\u0131n T\u00fcrkiye ve ABD aras\u0131nda soruna \u00e7\u00f6z\u00fcm bulmak i\u00e7in s\u00fcren g\u00f6r\u00fc\u015fmelere y\u00f6nelik 'ba\u011fl\u0131l\u0131k g\u00f6stergesi' oldu\u011funu s\u00f6yledi. \nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...\n Turistlerin g\u00f6zde \u00fclkesiydi! Tan\u0131nmaz haldeZay\u0131f Ya\u011fmurlar Amazon Yang\u0131nlar\u0131n\u0131 S\u00f6nd\u00fcrmeye Yard\u0131mc\u0131 Olam\u0131yorNetanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol
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