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Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırındaki bazı noktalardan kuvvetlerini ve ağır silahlarını çektiğini duyurdu.

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Reuters'ın YPG kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu hamlenin amacının Türkiye ve ABD arasında soruna çözüm bulmak için süren görüşmelere yönelik 'bağlılık göstergesi' olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Türkiye çekilme

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