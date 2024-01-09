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  4. Rezidansta dehşet! Önce bir kadını öldürdü sonra birini yaraladı en sonunda intihar etti

Rezidansta dehşet! Önce bir kadını öldürdü sonra birini yaraladı en sonunda intihar etti

09.01.2024 21:37 | Son Güncelleme:
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Aydın'da lüks rezidansların bulunduğu bir sitede dehşet dolu anlar yaşandı. Siteye gelen şahıs, bir kadını silahla vurarak öldürüp, görgü tanığını yaralayıp ardından intihar etti.

Rezidansta dehşet! Önce bir kadını öldürdü sonra birini yaraladı en sonunda intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir rezidansta dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

ÖNCE BİR KADINI VURDU SONRA İNTİHAR ETTİ!

Siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede oturan bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

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Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

(İHA)

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Aydın dehşet
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