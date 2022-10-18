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Lüks rezidansta dehşet: Kendisi döven eşini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

18.10.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’'da kendisini döven poşet imalatçısı eşi Okan Erdeve’yi (47), oturdukları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan İzel Erdeve (27) hakkında karar verildi. İzel Erdeve, ‘kasten yaralama sonucu ölüm’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eylemin, ‘haksız tahrik altında’ işlendiği gerekçesiyle cezası 3 yıl 3 aya, ardından da 'duruşmadaki iyi halinden' dolayı 2 yıl 8 ay 15 güne indirilen Erdeve, tahliye edildi. İşte olayın detayları...

Lüks rezidansta dehşet: Kendisi döven eşini öldürmüştü! Mahkemeden flaş karar

Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve, 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve ile evlendi. Okan Erdeve’nin bu evlilikten de 4 yıl önce 1 kız çocuğu oldu. 30 Haziran 2021’de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.

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ASANSÖRE TAŞIMIŞ

Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve’nin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce bezle yarasına tampon yapan Erdeve’nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, kurtarılamadı.

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‘BEN ONU HEP AFFETTİM’

Olayın ardından tutuklanan İzel Erdeve, hakkında 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşmasındaki savunmasında, "Ben onu hep affettim. Düzelir diye çok bekledim. Sürekli tedavi olmasını istiyordum ancak tedavi olmadı. Ben onu sevdiğim için sürekli affediyordum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadesini kullandı. Okan Erdeve’nin kardeşi ve babası ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

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TAHLİYESİ KARARLAŞTIRILDI

Mahkeme heyeti, Erdeve’yi ‘Kasten yaralama sonucu ölüm’ suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğini hükmeden heyet, cezayı 3 yıl 3 aya indirdi. Duruşmadaki iyi halinden dolayı bu cezayı da TCK’nın 62’nci maddesine göre 2 yıl 8 ay 15 güne düşüren mahkeme, Erdeve’nin tahliyesine karar verdi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana Rezidans
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