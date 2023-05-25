Rezidansta korkunç ölüm! Genç hemşire, doktor sevgilisinin evinde feci şekilde can verdi

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın 7'nci katında meydana geldi. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çalışan doktor sevgilisi H.İ.A.'nın oturduğu binanın 7'nci katından 3'üncü kattaki terasa düştü.

BİNADAKİLER İHBARDA BULUNDU

Durumu fark eden binadakiler, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saliha Tuncel otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SEVGİLİSİ SERBEST KALDI

Şüphe üzerine gözaltına alınan doktor H.İ.A. ise ifadesinin ardından serbest kaldı. Salina Tuncel'in cenazesi de otopsinin ardından memleketi Niğde'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BABASINDAN ŞÜPHE UYANDIRAN SÖZLER

Acı haberi aldıktan sonra memleketi Niğde'den kızının cenazesini almak üzere Aksaray'a gelen genç hemşirenin babası Salim Tuncel, "Hastanede bir olay yaşanmış. Tam olarak ben de bilmiyorum. Çocuğum aklı başında bir çocuk. Kendini atacak yapıda bir çocuk da değil. 7. kattan hangi cesaretle kim atlar?" dedi.

DHA-İHA

