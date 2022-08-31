RFID şifreli kapı kilidi kullanım kılavuzu: RFID şifreleri kapı nasıl kullanılır?

'Radyo Frekansı ile Tanımlama' teknolojisi olarak da bilinen RFID, kapı kilitlerinde kullanılarak güvenli geçişleri mümkün kılıyor. RFID şifreli kapı kilidi kullanımı sayesinde ev, ofis, iş yeri ve diğer tüm yaşam alanlarının giriş ve çıkışları kontrol altına alınıyor. RFID şifreli kapı kilidinin kullanımı hakkında daha fazla detaya göz atabilirsiniz.

RFID şifreli kapı kilidi nasıl kullanılır?

RFID şifreli kapı kilitlerinin bulunduğu alanlara, yalnızca yetki verilmiş olan kişiler tanımlanan zaman dilimlerinde giriş ve çıkış yapabiliyor. Sisteme daha önce tanımlanmış olan kartların okutulmasıyla birlikte RFID şifreli kapı kilitleri aktif hale geliyor. RFID şifreli kapı kilidi kullanım kılavuzu içerisindeki önemli detaylar şunlardır:

Hassas ve hızlı yanıt verme özelliği ile giriş ve çıkışlarda bekleme sorununu geride bırakır.

Işıklı ve sesli onay sistemi sayesinde kolay anlaşılır bir kullanıma sahiptir.

Hem şifre hem de kart ile kullanılabilir.

Basit kurulum ve kolay montaj imkanına sahiptir.

Çoklu kullanıcı desteği ile iş yerlerinde güvenli ve kontrollü giriş ve çıkışlar için rahatlıkla kullanılabilir.



