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Riskli iller arasında yer alan Tokat’ta pes dedirten görüntüler

22.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Riskli iller arasında yer alan Tokat’ta pes dedirten görüntüler

Türkiye’de oransal olarak en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 10 il içinde yer alan Tokat’ta bu kadar olmaz dedirten görüntüler kameralara yansıdı. Zonguldak'ta da, 16 kişide mutasyonlu virüs görülmesinin ardından tedbirlerin elden bırakılmaması açıklamalarına rağmen kısıtlama sonrası haftanın ilk gününde kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı korona virüs tablosunda Karadeniz’de dikkat çeken iler arasında yer alan Tokat’ta haftanın ilk günü yoğunluk yaşandı. Korona virüs vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında 7. sırada bulunan Tokat’ta vatandaşlar banka önlerinde kuyruk oluşturdu. Bir banka şubesi önünde şeker pancarı parası alabilmek için sıraya giren vatandaşlar uzayan kuyrukta sosyal mesafeye dikkat etmedi. Polis ekipleri pancar üreticilerine sosyal mesafe uyarısı yaptı. Güneşli hava nedeni ile parklarda banklarda oturan yaşlılar da sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

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ESNAFLAR ENDİŞELİ

Vaka sayıları göz önüne alınarak normalleşme sürecinin uygulanacak olması riskli illerde bulunan esnafları endişeleniliyor. Tokat’ta oluşan olumsuz tablo nedeni ile iş yerlerini açamama korkusu yaşayan esnaflardan Ahmet Duran Tuğrul, “Tokat kırmızı olarak görüntüleniyor ama benim anlamadığım pandemi döneminde neden sadece lokantalar? Yani diğer iş yerleri en çok mağdur olan lokantalar oluyor. Biz paket sisteminde yine de teknemizi çalıştırıyoruz. Esnaf olarak biz küçük esnafız ama zor durumdayız. Paket sistemiyle nereye kadar gider bu iş. Çoğu arkadaşın kepenk kapattığını biliyorum, duyuyorum. Biz de yani komşu canıyla geçiniyor deniliyor ya biz de şu an o şekildeyiz” dedi.

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Esnaf Ömer Ölmez ise 1 Mart’ta iş yerlerini açmayı arzu ettiklerini ifade ederek, “Esnaf olarak bu süreçte en çok mağdur olan kesim olduk. İşlerimiz çok düştü. O nedenle 1 Mart’ta Tokat’ımızın da normalleşme sürecine girmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

MUTASYONLU VİRÜSE RASTLANAN ZONGULDAK'TA YOĞUNLUK

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, geçen cuma günü kentte 16 kişide mutasyonlu virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Güner, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek vatandaşlara uyarıda bulundu. Vali Mustafa Tutulmaz da Batı Karadeniz'de ki en yüksek vaka sayısına ait kentin Zonguldak olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Açıklamaların ardından haftanın ilk gününde ise kent merkezinde ki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar, kar yağışının ardından havanın ısınması ve maaş günü nedeniyle yoğunluk yaşandığını söylerken bazı vatandaşlar ise her hafta aynı yoğunluğun yaşandığını ifade etti.

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Kemal Sönmez, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, "Herkesin birbirinden uzak seviyede olması lazım. Ben korunup da sen ağzını açarsan bu olmaz. Bazı kişiler maske takmıyor ve polise karşı koyuyor. Bakıyorum gençler polise posta koyuyor. Ben buna birçok kez rastladım." dedi.

Uzun bir aradan sonra kent merkezine indiğini söyleyen Nazife Zaman ise halkta biraz gevşeme gözlemlediğini söyledi. Son günlerde kimsenin tedbirlere uymadığını ifade eden Zaman, şöyle dedi:

"Denetimleri daha sıkı tutmak lazım. Denetimler zayıf gibi geliyor bana. Biz korkuyoruz, evden çıkmıyoruz. Tedbirimiz de alıyoruz. Benim çevrem uyuyor ama bakıyorum özellikle televizyonlara baktığımda uymayan çok. Tatilde olanları görüyoruz. Devletin biraz daha işi sıkı tutması gerekiyor. Gevşeklik var."

İHA-DHA

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