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Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Adnan Aydın: Rize'nin üstünü kapatacağım!

SEÇİM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Adnan Aydın, 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklama ile gündemde. Aydın, 'Rize yağışlı bir bölge olduğu için belediye başkanı seçilirsem Rize'nin üstünü kapatacağım' dedi.

2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Rize'den bağımsız belediye başkan adayı çıkan Adnan Aydın, seçim vaadiyle adeta gündem yarattı.

Rize'nin yağışlı bölge olduğunu ifade eden Aydın, yerel seçimlerde belediye başkanı olması durumunda Rize'nin üstünü kapatacağını söyledi. Haberlere konu olan görüntüleri kaydeden kişinin 'Açılır kapanır sistem mi yapacağız?' sorusuna da yanıt veren Aydın, 'Farketmez' dedi.

Rize Bağımsız Belediye Başkan Adayı Aydın'ın sigara içenlere ise ilginç bir çözümü var. Sigara içenler ne yapacak diye gelen soruya Aydın, ''Dışarı gitsinler, Of'a gitsinler'' yanıtını verdi.

Bağımsız Belediye Başkan Adayı halk ile de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

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