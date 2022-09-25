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  4. Rize’de görev sırasında trafik kazası geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

Rize’de görev sırasında trafik kazası geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

25.09.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin İyidere İlçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Osman Özsoy görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Özsoy’un ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Rize’de görev sırasında trafik kazası geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

Feci kaza, ilçede bulunan Jandarma Karakolunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Karakolunda görev yapan Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşı yönden gelen aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan Özsoy için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaralanan Özsoy’u ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Rize Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Uzman Çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzman Çavuş’un ölümüne neden olan araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Görev sırasında şehit olan Kayseri nüfusuna kayıtlı Özsoy, İl Jandarma Alay komutanlığında düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası şehit Uzman Çavuş Rize
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