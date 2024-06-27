Rize’den gelen görüntüler inanılır gibi değil! Tırın dorsesindeki gizli odadan 30 kişi çıktı…

Rize'de polisin durdurduğu tuğla yüklü tırdan, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 27’si Afgan, 2’si Bangladeş, 1’i de Pakistan uyruklu toplamda 30 şahıs yakalandı.
Olay Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Polis, Artvin'den Trabzon istikametine giden tuğla yüklü 06 DPH 569 plakalı tırı durdurdu.
Tırı inceleyen polis ekipleri, tuğlaların arasında yabancı uyruklu 30 kişiyi yakaladı. Tırdan indirilen şahıslar üst aramaları yapıldıktan sonra gözaltına alınırken, tır şoförü de onlarla birlikte gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.