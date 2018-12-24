Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık'ta Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit ederken, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Verdi’nin koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ise yaralamıştı. Saldırının ardından olayla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken, adli soruşturma için de özel ekip oluşturuldu. Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında yapılan araştırmada FETÖ izine rastlanırken, bu durum Sarıcaoğlu’nun görev yaptığı Rize’nin Derepazarı ilçesinde Sarıcıoğlu’nu tanıyanlarda büyük şok etkisi yaptı.

İlçe esnaflarından Mehmet Vanlı, Sarıcıoğlu’nu sessiz ve sakin bir insan olarak tanıdıklarını ve böyle bir saldırıyı kendisinden beklemediklerini dile getirdi. Vanlı, “Burada trafikte görevli polis arkadaşımızdı. Kendi halinde bir insandı, bu işi yaptığına bile şaşkınız. Kimseyle pek bir işi olmadığı için FETÖ ile de bir bağlantısı olacağını düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

Esnaf Köksal Metin ise Sarıcıoğlu’nun sakin biri olduğunu söyleyerek, “Burada görev yapan memur arkadaşlarımızdan biriydi. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla hiç öyle bir eylem gerçekleştirebilecek biri değildi. Hiç aklımızdan geçmezdi. Kendi halinde, sakin, görevini yapan ve görevini yaptığı için biraz da tepki çeken bir arkadaşımızdı. Aracı olanlara usul çerçevesince ceza yazar, tepki de çekerdi. Ben namaz kılan bir insanım, ben bunu hiç camide de görmedim. FETÖ’cüler namaz da mı kılmıyor” dedi.

Kaynak: İHA



