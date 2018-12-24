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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 11 Aralık tarihinde makamında şehit eden polis memurunun FETÖ terör örgütü ile bağlantısının tespit edilmesi, görev yeri Rize'nin Derepazarı ilçesinde şaşkınlığa yol açtı.

Rize Emniyet Müdürü'nü şehit etmişti! Özel ekip bağlantısını ortaya çıkardı

Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık'ta Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi makamında şehit ederken, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Verdi’nin koruma polisi Yiğit Can Köksal'ı ise yaralamıştı. Saldırının ardından olayla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken, adli soruşturma için de özel ekip oluşturuldu. Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu hakkında yapılan araştırmada FETÖ izine rastlanırken, bu durum Sarıcaoğlu’nun görev yaptığı Rize’nin Derepazarı ilçesinde Sarıcıoğlu’nu tanıyanlarda büyük şok etkisi yaptı.

İlçe esnaflarından Mehmet Vanlı, Sarıcıoğlu’nu sessiz ve sakin bir insan olarak tanıdıklarını ve böyle bir saldırıyı kendisinden beklemediklerini dile getirdi. Vanlı, “Burada trafikte görevli polis arkadaşımızdı. Kendi halinde bir insandı, bu işi yaptığına bile şaşkınız. Kimseyle pek bir işi olmadığı için FETÖ ile de bir bağlantısı olacağını düşünmezdim" ifadelerini kullandı.

Esnaf Köksal Metin ise Sarıcıoğlu’nun sakin biri olduğunu söyleyerek, “Burada görev yapan memur arkadaşlarımızdan biriydi. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla hiç öyle bir eylem gerçekleştirebilecek biri değildi. Hiç aklımızdan geçmezdi. Kendi halinde, sakin, görevini yapan ve görevini yaptığı için biraz da tepki çeken bir arkadaşımızdı. Aracı olanlara usul çerçevesince ceza yazar, tepki de çekerdi. Ben namaz kılan bir insanım, ben bunu hiç camide de görmedim. FETÖ’cüler namaz da mı kılmıyor” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
rize emniyet müdürü Altuğ Verdi FETÖ

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Bu nasıl bir yaklaşım. fetö ile ilişkilendirmek cezasını arttıracak?? zaten yaptığı fiil belli nefsi müdafaa varsa hakem ve savcılar ancak onu değerlendirir. illa hakim ve savcı mı olalım..
Zaten olacağı oydu iftira atıp fetö damgası vurmak vuran polis fetöcü deildir ama emniyet müdürü akp ile atanan belkide o koltugu hiç haketmeyen biriydi..
yalanınız batsın.
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