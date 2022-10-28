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Rize ’Sel Kapanı’ ile 50 yıl su sorunu yaşamayacak

28.10.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de yapılan Sel kapanı Gölet Projesi ile birlikte il 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak. Rize’nin İkizdere ilçesi Çağrankaya bölgesinde yapılacak olan Sel Kapanı Gölet Projesinin çalışmaları başladı.

Rize ’Sel Kapanı’ ile 50 yıl su sorunu yaşamayacak

Rize’de yapılan Sel kapanı Gölet Projesi ile birlikte il 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak.

Rize’nin İkizdere ilçesi Çağrankaya bölgesinde yapılacak olan Sel Kapanı Gölet Projesinin çalışmaları başladı. Yapılan proje ile birlikte yaz aylarında yağışın az olduğu dönemlerde yaşanan su sıkıntısı çözülecek ve Rize 50 yıl boyunca su sorunu yaşamayacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Devlet Su İşleri DSİ Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan ve beraberindeki heyetle, Sel Kapanı Gölet Projesi çalışmalarını inceledi.

2 yıllık bir çalışmanın ardından projenin yapılmaya başlandığını ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Rize’de özellikle Temmuz-Ağustos aylarında su sıkıntısı oluyordu. Çünkü Rize’de bir göletlimiz yoktu. Toplamda Rize’de 12 saatlik suyumuzu depolayabiliyorduk. 2 yıldır bu konuda bir girişim vardı. 2 yıldır çalışma sürüyordu. Bundan 3-4 ay önce ihalesi yapıldı. Yakında burada şantiyeler kurulmaya başlanacak ve mevsimsel şartlarda göz önüne alınarak Mart ve Nisan aylarında da inşaat çalışmaları başlamış olacak. Su hem bölgedeki ciddi heyelanlarda kontrol altına almış olacak. Hem de ciddi bir su depolamasıyla da eksik olduğu dönemlerde takviyeyle beraber suyu kesintisiz olarak depolamış oluyorsunuz. Rize sadece bu dönemde değil. Gelecek yıllar için ’İyi ki yapmışız bunu’ diyeceğimiz bir çalışma olacak. Hem de bu yöreyi turizme kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan projenin Rize için çok kıymetli bir proje olduğunu belirten Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, "Bu proje hem Rize’ye içme suyu sağlayan Andon su kaynaklarını koruma altına almış olacak. Hem de Salarha Vadisini sel ve taşkınlardan koruyacak. Aynı zamanda da yaz aylarında zaman zaman yaşanan su sıkıntısını depoladığı suyla Rize’nin içme suyu sorununu çözmüş olacak. Bu nedenle çok kıymetli bir proje. Yavaş yavaş da kurulumlara başlayacağız. Önümüzdeki yılda faaliyetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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