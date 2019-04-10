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Rize'de başına odun düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

Rize'de başına odun düşen kadın öldü

RİZE (AA) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde ilkel teleferikten düşen odun başına çarpan kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yaylacılar köyünde, Mehmet Can Dağuloğlu'nun ilkel teleferikle taşıdığı odun düşerek annesi Alduzan Dağuloğlu'nun (65) kafasına çarptı.

Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alduzan Dağuloğlu'nun cenazesi, Fındıklı Guatr Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
İlkel teleferik kazası Rize

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