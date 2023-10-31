Robert Card, ABD'de katliam yapmıştı! Yeni gelişme: 5 ay önce...

ABD’nin Maine eyaletinde Robert Card adlı silahlı saldırgan, 18 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına neden olduktan sonra kaçmış, güvenlik güçleri Card'ı iki gün sonra ölü olarak bulduklarını duyurmuştu. Maine eyaletindeki Sagadohoc kenti Şerifi Joel Merry, dün yaptığı açıklamada Card’ın ailesinin 5 ay önce kendilerine ulaştığını, onun akıl sağlığı problemlerinden ve silahlara erişiminden endişelendiklerini aktardı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLDUK"

Şerif Merry, uyarı sonrası Robert Card’ın yedek asker birliğinin komutanıyla iletişime geçme dahil olmak üzere birçok kez Card’ın evine gittiklerini ifade ederek sürecin takipçisi olduklarının altını çizdi. Card'ın evini ziyaret eden polis Card'ın erkek kardeşinin kendilerine "Card'ın erişebildiği tüm silahları güvence altına almak için çalışacağını" söylediğini belirtti. Şerif, Card'ın komutanının onun tedavi görmesi konusunda kendilerine güvence verdiğini, iyileşmesi için ona zaman tanıdıkları cevabı aldıklarını belirtti.

Kaynak: DHA





