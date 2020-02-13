'Robin Hood' bu sefer de Diyarbakır'da ortaya çıktı

Türkiye'nin birçok ilinde ortaya çıkarak vatandaşlara yardım eden gizemli hayırsever, veresiye defterlerini kapatıp, vatandaşlara para dağıtmaya devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’da ortaya çıkan 'Robin Hood', Yenişehir ilçesi Fiskaya Mahallesi'ndeki Mehmet Kızılhan’ın bakkalına uğrayarak vatandaşların 12 bin 500 liralık borç defterini sildi. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, teşekkür ettikleri gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler.

'DEFTERİ YIRTIP ALDI'



Hayırsever tarafından 12 bin 500 liralık borç defterinin kapatıldığını aktaran bakkal Mehmet Kızılhan, peşin parayı verip, defteri yırtıp aldığını dile getirdi. Kızılhan, “Biri geldi, haber verdi, bu mahallenin borçlarının hepsini sileceğini söyledi. Bende gel dedim, yan komşum olan berberi çağırdım. Defterimi kontrol etti, toplam 12 bin 500 lira paramı peşin verip borç kağıtlarını yırtıp aldı. Kim buraya borcunu ödemeye gelirse borçlarının silindiğini söylüyorum, herkes 'Allah ondan razı olsun' diyor. Kiminin borcu 500 lira, kiminin 100 lira, hepsini sildi" dedi.