Roborock Vacuum Cleaner S5 Max beyaz süpürge, tozları vakumlayıp süpürme derdinden kurtarıyor

Toz alerjisi olanlar, evcil hayvan sahipleri, küçük çocuğunu hijyenik bir ortamda büyütmek isteyenler ve evinin her daim temiz olmasını dileyenler... Herkes evini robot süpürgelere emanet edebilir. İşte, bu şekilde evlerdeki yerini alan robot süpürgelerden biri de Roborock Vacuum Cleaner S5 Max Beyaz.

2014 yılında Pekin'de kurulan Roborock firmasının en beğenilen ürünlerinden birini inceleyeceğiz bugün. Roborock, robot süpürge piyasasına giriş yaptıktan sonra bir diğer sektör devi Xiaomi şirkete yatırım yapmıştı. Bu şekilde iki markanın ortak ürünleri de kullanıcıya sunulmuştu. Bir süre için Roborock, Xiaomi firmasının satış kanallarını da kullandı. Ama bugün Roborock kendi satış planlamasını kendi yapıyor ve ürünlerini ayrı bir şekilde üretiyor. Bu model de markanın kendi ürünü.

Şirketlerle ilgili detaylar merak konusu olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Artık Roborock Vacuum Cleaner S5 Max modelini incelemeye başlayabiliriz.

ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX İNCELEME

Teknik Özellikler

Boyutlar: 35,3x35x9,6 cm

35,3x35x9,6 cm Ağırlık: 3 kg

3 kg Batarya: 5200 mAh

5200 mAh Pil Tipi: Li-ion

Li-ion Emiş Gücü: 2000 Pa

2000 Pa Haritalama Yöntemi: Lazer Navigasyon Sistemi + SLAM

Lazer Navigasyon Sistemi + SLAM Düşme Önleyici Sensör: Var

Var Sensör Sayısı: 12

12 Kullanım Süresi: 180 dakika

180 dakika Şarj Olma Süresi: 2 - 3 saat

2 - 3 saat Aşılabilir Engel: 20 mm

20 mm Su Tankı Kapasitesi: 0,29 litre

0,29 litre Toz Kapasitesi: 0,46 litre

0,46 litre Ses Seviyesi: 55 dB

55 dB EPA/HEPA Filtre: Var

Var Teknoloji: Üçlü Temizlik Sistemi

Kutu İçeriği

Roborock Vacuum Cleaner S5 Max robot süpürge kutusunun içerisinde yer alan parçalar şunlar: