Roborock Vacuum Cleaner S5 Max beyaz süpürge, tozları vakumlayıp süpürme derdinden kurtarıyor

Toz alerjisi olanlar, evcil hayvan sahipleri, küçük çocuğunu hijyenik bir ortamda büyütmek isteyenler ve evinin her daim temiz olmasını dileyenler... Herkes evini robot süpürgelere emanet edebilir. İşte, bu şekilde evlerdeki yerini alan robot süpürgelerden biri de Roborock Vacuum Cleaner S5 Max Beyaz.
2014 yılında Pekin'de kurulan Roborock firmasının en beğenilen ürünlerinden birini inceleyeceğiz bugün. Roborock, robot süpürge piyasasına giriş yaptıktan sonra bir diğer sektör devi Xiaomi şirkete yatırım yapmıştı. Bu şekilde iki markanın ortak ürünleri de kullanıcıya sunulmuştu. Bir süre için Roborock, Xiaomi firmasının satış kanallarını da kullandı. Ama bugün Roborock kendi satış planlamasını kendi yapıyor ve ürünlerini ayrı bir şekilde üretiyor. Bu model de markanın kendi ürünü.
Şirketlerle ilgili detaylar merak konusu olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Artık Roborock Vacuum Cleaner S5 Max modelini incelemeye başlayabiliriz.
ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX İNCELEME
Teknik Özellikler
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Boyutlar: 35,3x35x9,6 cm
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Ağırlık: 3 kg
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Batarya: 5200 mAh
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Pil Tipi: Li-ion
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Emiş Gücü: 2000 Pa
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Haritalama Yöntemi: Lazer Navigasyon Sistemi + SLAM
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Düşme Önleyici Sensör: Var
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Sensör Sayısı: 12
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Kullanım Süresi: 180 dakika
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Şarj Olma Süresi: 2 - 3 saat
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Aşılabilir Engel: 20 mm
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Su Tankı Kapasitesi: 0,29 litre
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Toz Kapasitesi: 0,46 litre
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Ses Seviyesi: 55 dB
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EPA/HEPA Filtre: Var
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Teknoloji: Üçlü Temizlik Sistemi
Kutu İçeriği
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max robot süpürge kutusunun içerisinde yer alan parçalar şunlar:
- Robot süpürge
- Kullanım kılavuzu
- Uygulama bağlantı kılavuzu
- Şarj istasyonunun yanına yerleştirmek için park zemini
- Şarj kablosu
- Şarj istasyonu
- Paspas başlığı ve bezi
Ayrıca robot süpürgenin gövdesinin içinde HEPA filtreli toz haznesi ve parçaları temizlemek için kullanılan fırça da yer alıyor.
APLİKASYON ÖZELLİKLERİ
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max, akıllı telefonlara indirilen uygulaması sayesinde uzaktan da rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Bu robot süpürge Xiaomi akıllı ev sistemlerinin takibi için kullanılan Mi Home uygulaması ile uyumlu çalışabiliyor. Aynı zamanda Roborock markasının kendi uygulaması da var. Tabii bu noktada karar sizin. Ama çoğu kullanıcı Mi Home uygulamasında bir zaman sonra sorun yaşanabildiğini söylüyor. Bu nedenle Roborock uygulamasını tercih etmek daha iyi olabilir.
Uygulamanın özellikleri ise şu şekilde:
- Cihaz haritalama yaparken tüm odaları ayrı ayrı işaretliyor. Uygulama üzerinden bu alanlar görülebiliyor.
- Uygulama kullanıcıya sanal duvar oluşturma imkanı tanıyor. Evin girilmesi istenmeyen bölgeleri robotun temizlik alanı dışında tutulabiliyor.
- Evin hiçbir zaman ıslak temizlik yapılmasını istemediğiniz alanlarını da "no mop zone" olarak işaretleyebiliyorsunuz.
- Uygulama üzerinden cihaza spesifik komutlar verilebiliyor. Yalnızca bir odanın temizlenmesini isteyebiliyorsunuz. Ya da cihazı temizlik bitmeden de şarj istasyonuna gönderebiliyorsunuz.
- Cihazın temizlik modu da uygulamadan belirleniyor. Ve bunu da oda oda ayırabiliyorsunuz.
- Aynı şekilde paspas özelliğinde kullanılacak suyun yoğunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin, salonu turbo modda paspassız, yatak odasını sessiz modda az su ile paspaslatarak temizletebiliyorsunuz.
- Uygulama üzerinden cihazı manuel olarak kontrol etmek de mümkün.
- Uygulama ile cihazın içerisinde yer alan fitrelerin doluluk oranını da takip edebiliyorsunuz ve sensörlerin performansına dair bilgi alabiliyorsunuz.
- Zamanlama özelliği sayesinde dilediğiniz anda temizliği başlatabiliyorsunuz.
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max'ın Öne Çıkan Özellikleri
- 2019 ve 2020 yılında en iyi tasarım ödülünü alan bu robot süpürge, çok fonksiyonlu bir ürün. Bu cihaz, hem süpürge hem de paspas yapabiliyor. Su haznesi şimdiye kadar üretilen tüm Roborock ürünlerine göre daha büyük.
- Sesli komut algılama özelliği var. Sesinizi kaydettiğinizde sizi tanıyor ve komutunuz ile temizliğe başlıyor.
- Sesli uyarı sistemi de bulunuyor. Temizlik bittiğinde ya da bir sorun olduğunda uygulamaya gelen bildirim haricinde robot süpürgenin kendisi de sizi durumdan haberdar edebiliyor.
- Otomatik park sensörü sayesinde şarjı bitince istasyona dönüyor. Sonrasında temizliğe devam ediyor.
- Cihazın düşme ve engel algılama sensörleri var. 2 cm'ye kadar eşiklerden ve halılardan rahatlıkla geçebiliyor. Evdeki mobilyalara çarpmadan ilerleyebiliyor. Merdiven kenarı gibi yerlere geldiğinde geri dönüyor.
- Süpürge işlemi için gentle, sessiz, standart, orta ve turbo olmak üzere 5 farklı mod var. Silme işlemi için de kullanılacak su miktarına göre değişen 4 farklı mod bulunuyor.
- Özel sensör sistemi, zemini ve kirin yoğunluğunu tespit edebilme özelliğine sahip. Bu sayede bölgeye ve kir yoğunluğuna özel temizlik yapıyor. Yani çok kirli bir halıyı temizleme modu ile hafif tozlu ahşap zemini temizleme modu aynı değil. Ve bu modlar arasındaki geçişi kendi başına yapabiliyor.
- 3 farklı su akış kontrolü sayesinde her zemine uygun sıvı kullanım miktarını ayarlayabiliyor. Bu sayede ıslak yüzeylerdeki zor lekeleri çıkarabiliyor.
- Ürünün içerisinde parçalar için temizleme fırçası da var. Ve ana fırçasının iki yanındaki vidalar rahatlıkla çıkabiliyor. Bu sayede tüm parçalar çok kolay bir şekilde temizlenebiliyor.
Cihazın Artıları ve Eksileri
İlk etapta bu robot süpürgenin en beğenilen yönlerinden bahsedelim:
- Malzemesi çok kaliteli. Elinize aldığınız anda materyalin kalitesini ve sağlamlığını hissedebiliyorsunuz.
- Çevresinde yumuşak bir kısım var. Nesnelere hafifçe dokunduğunda cihazın hasar almasını önlüyor.
- Yüksekliği 10 cm kadar. Bu sayede koltuk ve yatak altlarına rahatlıkla girebiliyor.
- Zemin tanıma özelliği çok iyi. Bu sayede halıda diğer birçok robot süpürgeye göre çok daha iyi performans gösterebiliyor.
- Cihazın tekerlekleri hem çok güçlü hem de hafif yaylı bir yapıya sahip. Bu sayede cihaz sıkıştığı bir yerden rahatlıkla kurtulabiliyor.
- Haritalama konusunda oldukça başarılı. Yön bulmakta zorlanmıyor.
- Yan fırçasında 5 kol var ve böylece daha iyi bir temizlik sunabiliyor. Diğer robot süpürgelerde ise genelde 3 kol oluyor.
- Uzun süreli kullanım imkanı tanıdığı için büyük evlerde rahatlık sağlıyor.
- Uygulaması kullanıcıya tam kontrol sağlıyor. Odaları farklı saatlerde farklı modlarda temizleme komutlarını tek seferde verebiliyorsunuz. Böylece temizlik konusunda harcadığınız enerji çok ciddi oranda azalıyor.
Şimdi de robot süpürgenin kullanıcılar tarafından eksi puan alan yönlerine bakalım:
- Şarj istasyonuna girerken bazen yön bulmakta zorlanabiliyor.
- Sandalye ve masa altlarında hareket etmekte zorlandığı için bu bölgelerde yüksek performans gösteremiyor.
- Cihazın kutusundan yedek parçalar çıkmıyor. Bu nedenle var olan parçaların değişme zamanı geldiğinde servise vermek ya da yeni parçalar almak gerekebiliyor.
- Kullanma kılavuzunda ve uygulamada Türkçe dil seçeneği yok. Bu da kullanıcılar için sıkıntı olabiliyor.
ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX NASIL KURULUR?
Cihaz aslında kutusundan kullanıma hazır olarak çıkıyor. Parça takıp çıkarma gibi bir süreç gerektirmiyor. Yalnızca aplikasyonla eşleştirmek gerekiyor.
- Kutudan çıkardığınız ürünü şarj istasyonuna bağlayın ve tamamen şarj olmasını bekleyin.
- Sonrasında Wi-Fi ağına bağlanan cihazı telefona indirdiğiniz uygulama ile eşleştirin. Daha önce de dediğimiz gibi, bu noktada isterseniz Mi Home uygulamasını isterseniz de Roborock uygulamasını kullanabilirsiniz.
- Ardından ilk süpürme komutunu verin. Bu aşamada robot süpürgeniz harita çıkarmaya başlayacaktır.
- Robot süpürge tüm evin haritasını çıkardıktan sonra uygulamadan dilediğiniz komutları verebilirsiniz.
ROBOROCK VACUUM CLEANER S5 MAX HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Sessiz Çalışıyor mu?
Doğrusunu söylemek gerekirse bu cihazı "sessiz" olarak tanımlamak pek mümkün değil. Sessiz modda çalışırken bile kendisini belli ediyor. Turbo modunda ise ses seviyesi oldukça yükseliyor.
Fiyatına Değer mi?
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max fiyat olarak ortalama seviyedeki robot süpürgelere göre biraz pahalı. Ama fonksiyonları da bu fiyata göre belirlenmiş diyebiliriz. Bu nedenle harcadığınız paranın karşılığını alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Temizlik Performansı İyi mi?
Ürünün temizlik performansı gayet başarılı. Birçok farklı modda çalışabilmesi ve zemin tanıma özelliğinin bulunması cihazın en büyük artılarından. Zaten emiş gücü de oldukça yüksek: 2000 Pa seviyesinde. Düzenli kullanıldığında evin her zaman temiz kalmasını sağlıyor.
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max Kullanıcı Yorumları Nasıl?
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max kullananlar, inceleme aşamasında kafası karışan potansiyel kullanıcıların aklını çelecek derecede üründen memnun. Birçok kişi ürünün zemin tanıma özelliğini ve genel temizlik performansını çok başarılı buluyor. Ayrıca cihazın uzun kullanım imkanı sağlayan şarj performansı da oldukça beğeniliyor.
Roborock Vacuum Cleaner S5 Max yorum sayfalarında yer alan mesajlardan birkaçını da sizlerle paylaşalım:
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Şimdiye kadar eve aldığımız en kullanışlı en etkili ürün bu oldu. O kadar etkili ki; insan ister istemez evcil hayvanıymış, aileden biriymiş gibi bağlanıveriyor. Size şöyle anlatayım; odayı evinizdeki elektrik süpürgesi ile temizledikten hemen sonra bu robot ile tekrar temizletin, sizin temizledim sandığınız o odadan sizden 3 kat daha fazla pislik çıkaracak. Sebebi ise hem robotun sizin kadar sabırsız olmayışı, hem elektrik süpürgesi ile ileri geri yaptığınız hareketler sonucunda tozun başka yönlere dağılması, hem de alt kısmındaki ana silindir fırçasının dönüşü sayesinde hem parkeye yapışan tozları da kazıyarak çekmesi hem de parkelerin aralarında o 1 mm'lik boşluklara da girip temizliyor olması. Mobu sayesinde yaptığı sulu temizlik de cabası, hem paspas hem süpürge işini bir arada yapıyor. Robotun işini bitirip çıktığı oda mis gibi kokuyor.
- Az laf çok iş... Bu robot kardeşin olayı bu. Resmen çalıştırın da evi yalayıp yutayım diye gözünüzün içine bakıyor. Geldiğinden beri toz nedir unuttuk. Keşke kader bizi çok daha önce karşılaştırsaydı... Evi haritalaması ise kusursuz, evi şu an bizden daha iyi biliyor. Sayesinde evde bir odanın daha olduğunu fark ettik. Kıl dökmesi sebebiyle kedi istesek de alamıyorduk. Onun sayesinde şu an yavru kedi arıyoruz. Kirli bir yer gördüğünde girmek için iğne deliği arıyor. İmkanı olan herkese tavsiye ederim.
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