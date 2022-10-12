Robot Ai-Da'nın tarihi anlarında dikkat çeken detay! Hemen güneş gözlüğü taktılar

Robot Ai-Da bugün dünya gündemindeydi. Lordlar Kamarası'na konuk olan dünyanın ilk ultra gerçekçi insansı robot sanatçısı, burada Lordlar Kamarası İletişim ve Dijital Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda soruları yanıtladı. Ai-Da, kısa saçıyla, kot tulumuyla ve sorulara verdiği yanıtlarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Ai-Da'nın Lordlar Kamarası'ndayken ilginç bir an yaşadığı ortaya çıktı. O sırada Ai-Da'ya hemen güneş gözlüğü takılması ise oldukça dikkat çekti.

AI-DA 'UYUYAKALMIŞ'

O anlarda, Ai-Da'nın tepkisiz kalarak adeta uyuyakaldığı ve sıfırlanmaya ihtiyaç duyduğu, bunun üzerine güneş gözlüğü takıldığı öğrenildi. Guardian'dan Henry Dyer'ın attığı bir tweet'e göre ise Ai-Da o anlarda uyuyakalmış gibi göründü. Uyandırılma, yani sıfırlama işlemi sırasında gözlerini kapatmak için ise kendisine güneş gözlüğü takıldı. Ai-Da'nın 'uyuyakaldığı' anlar ise Birleşik Krallık Parlamentosu oturumlarını canlı ya da banttan yayınlayan siteye saniye saniye yansıdı.

"CANLI OLMASAM DA YİNE DE SANAT İCRA EDEBİLİRİM" DEMİŞTİ

Ai-Da yaptığı konuşmada ise yapay bir oluşum olmasına rağmen, sanat üretme yeteneğine sahip olduğunu söylemişti. Lordlar Kamarası'na ilk kez hitap eden robot, komiteye yapay zekanın sanatçılar için bir 'hem tehdit ve hem de bir fırsat' olabileceğini de belirtmişti.

Komitenin resimleri nasıl ürettiğine dair sorusunu yanıtlayan Ai-Da, yapay zeka algoritmalarının, gözlerindeki kameraların ve robotik bir kolun tuval üzerine boyamasına yardımcı olduğunu ifade etmişti.



