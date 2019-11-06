Robot futbolcular, insan rakiplerine karşı mücadeleye hazırlanıyor

Esma ÇAKIR, ROMA, (DHA) - Yapay zekanın fanteziden çıkarak bir gerçekliğe büründüğünün bir başka örneği, 'Nao' diye adlandırılan robot futbolcular. Nao'ların, 2050'de insan rakipleriyle karşı karşıya gelmesine çalışılıyor.

Roma'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen, Türkiye'nin de dahil olduğu 40 ülkeden 600'e yakın projenin sergilendiği, Avrupa'nın en büyük inovasyon ve teknoloji fuarı 'Maker Faire Rome 2019 - The European Edition', bu minik robotları da konuk etti. RoboCup projesi 17 Temmuz 2050 günü tamamen otonom insansı robotlardan oluşan bir takımın, FIFA kurallarına göre oynayarak, o yıl Dünya Kupası şampiyonu olacak takımla futbol oynayıp yenmesi fikriyle 1993'te doğdu.

Robotlar arası ilk maç ise, RoboCup (Robot World Cup Initiative) kapsamında 1997'de Japonya'da oynandı. Türkiye'de bu turnuvaya 2011 yılında ev sahipliği yaptı. Roma'daki fuar alanında mini bir sahada her yaştan kişinin merakla izlediği 2 günlük mini turnuvada da İsviçre'nin NomadZ, Almanya'nın HTWK ile İtalya'nın tek robot futbol takımı S.P.Q.R. adlı üniversite ekiplerinin katılımıyla üçlü bir turnuva gerçekleştirildi. Robotların şarj ihtiyacından dolayı sadece 10'ar dakika süren maçlar izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Özellikle düşen robotların seri bir şekilde yerden kalkışları eğlenceli anlara neden oldu.