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Robot, orkestra şefi oldu! EveR 6, Güney Kore'de şef kürsüsüne çıktı

03.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EveR 6 isimli android robot, Güney Kore'nin ulusal orkestrasının performansını yönetmek üzere cuma akşamı Seul'de şef kürsüsüne çıktı. Robot, ülkede bu türde bir ilke imza attı.

Robot, orkestra şefi oldu! EveR 6, Güney Kore'de şef kürsüsüne çıktı

CNN'nin haberine göre, Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan iki kollu robot, ülkenin ulusal orkestrasındaki müzisyenlere liderlik ederek Kore Ulusal Tiyatrosu'nda ilk kez sahneye çıktı.

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ROBOTTAN ORKESTRA ŞEFİ OLDU!

İnsansı bir yüze sahip olan robot önce seyircileri selamladı ve canlı gösterinin temposunu kontrol etmek için kollarını sallamaya başladı.

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İnsansı robot, Cuma akşamı beş parçadan üçüne rehberlik etti; bunlardan birini Choi Soo-yeoul ile birlikte yönetti.

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"AYRINTILI HAREKETLERİ HAYAL ETTİĞİMDEN ÇOK DAHA İYİ SUNABİLDİ"

Cuma günkü performansı robotla birlikte yöneten Choi Soo-yeoul, "Bir orkestra şefinin hareketleri çok ayrıntılıdır. Robot bu kadar ayrıntılı hareketleri hayal ettiğimden çok daha iyi sunabildi" dedi.

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Ancak Choi, EveR 6'nın "kritik zayıflığının" dinleyememesi olduğunu söyledi.

Choi konserden sonra yaptığı açıklamada, "(Robotların ve insanların) birinin diğerinin yerini almasından ziyade bir arada var olabileceğini ve birbirini tamamlayabileceğini gösteren bir resital oldu" dedi.

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Geleneksel Kore müziği üzerine çalışan bir izleyici olan Lee Young-ju, robotun hareketlerinin ritmi tutturmada kusursuz olmasına rağmen, performansta çok önemli olduğunu söylediği "nefes"ten ya da orkestrayı toplu olarak ve anında harekete geçmeye hazır tutma becerisinden yoksun olduğunu söyledi.

Bir başka izleyici olan 62 yaşındaki Song In-ho da EveR 6'nın performansının başlangıç düzeyinde göründüğünü söyledi.

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Song, "Müziği anlamak ve analiz etmek için yapay zeka ile donatıldığında şefliği kendi başına yapabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

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Güney Kore robot

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