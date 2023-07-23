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Rodos Adası'ndaki orman yangınında Türk vatandaşları tahliye edildi!

23.07.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan 6 gündür devam eden yangın felaketiyle boğuşuyor. Türkiye'nin de söndürme çalışmalarına yardım ettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Fakat Rodos Adası'ndaki durum pek iç açıcı değil. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali, yangın bölgesinde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini söyledi.

Rodos Adası'ndaki orman yangınında Türk vatandaşları tahliye edildi!

Başkonsolos Kırcalıali, NTV yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada, Rodos Adası'ndaki Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini açıkladı.

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"AKTİF YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios yaptığı açıklamada, içinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin deniz yoluyla tahliye edildiğini söyledi.

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Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel teknenin katıldığını aktaran Artopios, tahliye edilenlerin yolcu gemileri, okul ve spor salonlarında konaklayacağını belirtildi.

Artopios, Ada'ya, sabahın erken saatlerinde destek ekiplerinin ulaşacağı bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

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SICAKLIK 45 DERECE OLACAK!

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE'DE YUNANİSTAN'A YARDIM

Yunanistan'a şu ana kadar Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığına ait 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri 9 kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina’ya varmıştı. (AA)

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