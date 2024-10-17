HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti' diyerek açıkladı: 'Sırtında bizzat gördüm'

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti' diyerek açıkladı: 'Sırtında bizzat gördüm'

17.10.2024 16:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in günler sonra cansız bedeni bulunmuştu. Olayla ilgili Rojin'in babası bir canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu" diyen baba "Hatta darp edildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm" dedi.

Rojin'in ölümüyle ilgili babadan çarpıcı sözler! 'Vahşete kurban gitti' diyerek açıkladı: 'Sırtında bizzat gördüm'

Rojin'in babası katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rojin'in bir vahşete kurban gittiğini ifade eden baba, kızının sırtında darp edildiğine dair izleri bizzat gördüğünü açıkladı.

AW304965_01

ROJİN'İN BABASI CANLI YAYINA KATILDI

Kanal D'de yayınlanan Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta” programında 21 yaşındaki Rojin'e ne olduğunun yanıtı arandı. Genç kız gerçekten intihar mı etti, yoksa bir cinayete mi kurban gitti? Cinayet dedektifi ve emekli polis Savaş Kurtbaba'nın da canlı yayın konuğu olduğu programa telefonla katılan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in iddiaları oldukça önemliydi.

AW310287_01

"BİR VAHŞET YAPILDI"

Acılı baba şunları söyledi:

“Rojin'in intihar edebileceği hiçbir durum kesinlikle söz konusu değil. O çok mutlu bir çocuktu. ‘Bilgisayarda bazı araştırmalar yapmış' deniliyor ama bunlar sizce intihar ettiği anlamına gelebilir mi? Mümkün değil. Kızım namazını da kılıyordu. Mutlu bir çocuktu. Asla intihar etmesi için bir nedeni yoktu. Morali de çok güzeldi. Okulunu, derslerini seviyordu. Ne evde ne okulda keyfini bozan hiçbir konu yoktu. Üniversiteyi kazandığı için de çok mutluydu. Biz diyoruz ki o çocuğa bir vahşet yapıldı ve bu muhakkak ortaya çıkacak. Elbette bir iz çıkacak.

AW304965_01

"BİZZAT GÖRDÜM DARP İZLERİ VAR"

Hatta darp edildiğine dair belirtiler var. Sırtında morluklar vardı ve ben kendim gittim bizzat gördüm. Sırtını iyice çevirmediler buna rağmen gördüm. Hatta oradaki bilim adamları da bana şunu söyledi: ‘Bu suda 4-5 gün anca kalmış. Fazla olsaydı bu vücut, beden yıpranırdı' yıpranmamıştı. O morlukları gördüğümde o zaman acım çok tazeydi ve aklım başımda değildi. Kesinlikle birileri bu çocuğu götürdü. O çocuk 24 kilometre yolu asla katedemez. Bu çocuk bence 14-15 gün boyunca onu götürenlerin elinde kalmış.

Bugüne dek bizim ailemizde dedelerimizin dedeleri dahil; benim küçüklüğümden bu yana ailede tek kişi bile intihar etmemiş. Kızımın da intihar etmesi mümkün değil. Ben orada daha evvel içki içen insanların bıraktığı boş şişeler olduğuna denk geldim. Tahminim oradaki insanlar bir şey yapmış olabilir çünkü kızım orada çakıl taşı topluyordu. İçki içen insan da her türlü vahşeti yapabilir. Kızımı götürüp zarar verdiklerini düşünüyorum.”

Kaynak: İHA

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer 'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Van Rojin
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA... Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA... Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı

Canlı yayında itiraf şoke etti! 'Kocam gece yatmadan önce...'

Canlı yayında itiraf şoke etti! 'Kocam gece yatmadan önce...'

Hamas yeni liderini de kaybetti

Hamas yeni liderini de kaybetti

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

'Öldükten sonra cennete nasıl girilir?' Rojin'in son Google aramaları şaşırttı! En çarpıcı nokta ise Google haritalarda baktığı yer

İzmir'de akılalmaz olay! 'Dur' ihtarına uymadı: Polisi metrelerce sürükledi!

İzmir'de akılalmaz olay! 'Dur' ihtarına uymadı: Polisi metrelerce sürükledi!

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

Murat Ülker, Nebati, Nail Olpak, Abdullah Gül, Numan Kurtulmuş...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.