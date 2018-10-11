Roma'da YEE öğrencilerine sertifikaları verildi

Roma Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı. Roma YEE'de 2017-2018 döneminde Türkçe kurslarına katılan öğrenciler için akademik sertifika töreni düzenlendi. Törende A1, A2 ve B1 seviyelerini tamamlayan öğrencilere sertifika ve katılım belgeleri öğretmenleri Kübra Mutlu tarafından verildi. YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Sevim Aktaş, burada yaptığı konuşmada, 1-2 yıldır merkezde eğitim alan öğrencilerin Türk dilini belli bir seviyeye kadar öğrendiklerini söyledi. Aktaş, "Bir kültüre yakınlaşmak için o dili bilmek en iyi araçtır. Türkçenin bu anlamda sizin açınızdan çok önemli bir dil olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkçe dünyada en çok konuşulan beşinci dil. Yaklaşık 250 milyon kişi tarafından Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Avrupa'dan Kıbrıs'a ve Türkiye'ye olmak üzere çok geniş bir coğrafyada konuşuluyor." dedi. - "Türkçe geleceğin dili olacak" En yaygın konuşulan Türkçenin ise Türkiye Türkçesi olduğunu belirten Aktaş, öğrencilerin de bu eğitimi aldığını dile getirdi.

Aktaş, şunları kaydetti: "Türkçe geleceğin dili olacak çünkü sizin de bildiğiniz gibi Türkiye artık dünyaca çok ünlü ve gelişen bir ülke. Gittikçe de stratejik, politik ve ekonomik önemini artıracak bir ülke. Umarım burada öğrendiğiniz Türkçe, ileride sizlere yeni ufuklar, yeni fırsatlar doğurur. Umarım, Türkçenizle Türk diline yakın olan diğer coğrafyalarda da yeni insanlar tanıma, yeni yerler görme imkanı bulursunuz. Bizler de Enstitü olarak sizin Türk kültürüne yakınlığınızı sağlayan aracı bir kurumuz. Zaten Türkiye ve İtalya arasında eski dönemlerden beri süregelen çok iyi bir dostluk ilişkisi mevcut. Sizler de bu anlamda birer aracı olacaksınız. Biz de bu yakınlık ve dostluğa katkıda bulunmaktan dolayı çok mutluyuz." Aktaş, konuşmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada da dil kurslarına talepler konusunda Türkiye'nin uluslararası çaptaki popülerliğine işaret etti. Türkçenin konuşulduğu coğrafyanın hem Avrupa hem de dünya açısından, stratejik konum, ekonomik ve politik gelişmeler bakımından önemli olduğunu belirten Aktaş, Türkçenin bu şekilde ilerlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.