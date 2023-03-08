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  4. Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

08.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar video kaydına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde bir kafede 20 yaşındaki Nathan Reeves, YouTube kanalı için bir kafede röportaj yaptığı Alexsey Reyes ile ölümden döndü.

İkilinin röportajı sırasında hızla gelen bir araç, gençlerin oturduğu bölümün penceresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan Reeves panikle yerinden kalkarken, o anlar röportaj kaydına saniye saniye yansıdı. Houston polis sözcüsü John Cannon yaptığı açıklamada; kazada ölen ya da yaralanan olmadığını, kırmızı ışıkta geçen aracın başka bir araca çarparak kafeye daldığını belirtti. Reeves kaza anını YouTube kanalına yüklerken, video 60 bin kez görüntülendi.

(İHA)

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