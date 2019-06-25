Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

''Bugün itibarıyla Fas Kraliyet Hava Yolları Kazablanka'dan her gün bir uçuş olmak üzere haftanın her günü uçuşlara başlamış oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yeni bir bayrak taşıyıcı hava yoluyla dünyaya bağlamış oluyoruz. Özellikle Kazablanka üzerinden Fas Kraliyet Hava Yolları ile özellikle Afrika ve Amerika'ya daha iyi konnektivitesi yüksek hava yolumuz oldu.''

Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil ise Sabiha Gökçen Havalimanı'yla yeni frekanslarda çalışmaktan memnun olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından geleneksel pasta kesimi yapıldı ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.

